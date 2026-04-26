Καλλιόπη Ταχτσόγλου για Δύο Ξένους: Ένα μικρό ρολάκι έπαιξα και άρχισα να εκνευρίζομαι γιατί όπου πήγαινα με έδειχναν και έλεγαν «η Μαρούσκα»
Η επιτυχία της τηλεόρασης εμένα μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Με το δάχτυλο έδειχναν την Καλλιόπη Ταχτσόγλου μετά την επιτυχία της σειράς «Δύο Ξένοι» και την φώναζαν Μαρούσκα, γεγονός που την εκνεύριζε αρχικά, καθώς θεωρούσε πως ήταν απλώς «ένα μικρό ρολάκι».
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 26 Απριλίου και επισήμανε ακόμη πως ο ρόλος της αυτός της έκλεισε πόρτες στο θέατρο, που είναι η μεγάλη της αγάπη.
Όπως ανέφερε αρχικά: «Βεβαίως και το χάρηκα το σίριαλ, ωραίο ήτανε. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Γίνονταν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τρακάρανε, κάτι τέτοια. Λέω "τι έγινε εδώ πέρα, ποιος τρακάρει;", μου λένε "Καλά, δεν έχεις καταλάβει;". Λέω "Τι να καταλάβω;". Τέλος πάντων λέω "Για μένα; Γιατί ρε παιδιά τόση φασαρία; Τι έγινε; Ένα ρολάκι έπαιξα κι εγώ". Μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Γιατί λέω, "Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα λένε και θα με δείχνουνε; Η Μαρούσκα;". Μετά λέω "Όχι, δεν πειράζει, έχω παντού φίλους". Και έτσι κάνω πλάκες. Μου λένε διάφορα, τους λέω διάφορα».
Στη συνέχεια η Καλλιόπη Ταχτσόγλου πρόσθεσε για το σίριαλ: «Η επιτυχία της τηλεόρασης εμένα μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο. Εγώ ήμουν μια χαρά στο θέατρο τόσα χρόνια και μετά που είπα να παίξω κι εγώ λίγο στην τηλεόραση. Και λίγο έπαιξα. Τι ήτανε; Μικρός ρόλος και δεν με ένοιαζε και καθόλου. Μετά δεν με παίρνανε πια».
Αμέσως μετά η ηθοποιός πρόσθεσε πως η τελευταία πρόταση που της έγινε για να δουλέψει στην τηλεόραση δεν ήταν ικανοποιητική σε οικονομικό επίπεδο: «Την τελευταία φορά που μου πρότειναν δουλειά στην τηλεόραση, μου είπαν το ποσό και μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Και δεν το έκανα, βέβαια. Δεν είναι σωστό. Τώρα ξέρω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά δεν είναι και σωστό, δεν ρίχνω την τιμή. Μπορώ κάλλιστα να κάνω άλλη δουλειά και να πάρω τα μισά, δε με νοιάζει, αλλά όταν πρόκειται για τη δουλειά μου, πρέπει να είναι τα πράγματα σταθερά και αξιοπρεπή, χωρίς εκπτώσεις».
Για τα 40 χρόνια που μετρά «στο σανίδι», ανέφερε σε άλλο σημείο: «Το θέατρο είναι η αγάπη μου. Την τηλεόραση μπορώ να πω ότι δεν την αγαπώ και καθόλου. Το μόνο καλό που μου χάρισε είναι η αγάπη του κόσμου. Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν θέατρο είναι ωραίο που μπόρεσαν να δουν και κάποια όμορφα πράγματα στα οποία συμμετείχα κι εγώ».
