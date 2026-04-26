Άρης: Επέστρεψε μετά από 9 χρόνια στην Α1 μπάσκετ γυναικών
Τα κορίτσια του Άρη επικράτησαν 66-56 των Πανθήρων Καβάλας και επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία
Μετά από 9 χρόνια ο Άρης επέστρεψε στην Α1 Γυναικών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε με 66-56 τους Πάνθηρες Καβάλας στο Αλ.Δήμογλου στον 2ο τελικό του Β΄ Ομίλου της Α2 Γυναικών και συνολικά με 4-0 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα εξασφαλίζοντας την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.
Ο Άρης πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα στην αναμέτρηση και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να πλησιάσουν έφτασε στην νίκη που του έδωσε και την άνοδο.
Για τους Πάνθηρες η Μπάουμαν είχε 17 πόντους και για τον Αρη η Νάστου 17 και η Ιγγλέζου 14.
Πάνθηρες Καβάλας – Άρης 56-66
Διαιτητές: Παπαγεωργίου-Καντζουρίδης-Χατζηκώστας
Δεκάλεπτα: 13-19, 29-37, 43-57, 56-66
Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 17, Γκομπετζισβίλι 7, Σταμπουλίδου 1, Σταματάκη 8(1), Μαραβέγια, Παναγιωτίδου 7(1), Πιπερίδου, Τσάντα 6(1), Βλάχου 4, Μοδέα 2, Τζημορώτα 4.
Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 8(1), Νάστου 17(2), Αδαμίδου, Μιχαηλίδου Κ. 10, Μιχαηλίδου Ε. 2, Σύρρα 8, Καρβουνιάδου 3(1), Διαμαντοπούλου 4, Ιγγλέζου 14(3).
