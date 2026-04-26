Τζουλιάνα Βιγκέλα: Η σέξι διαιτητής που μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα σε πανεπιστήμιο και γήπεδα

Το να βλέπει κανείς μία γυναίκα ως βοηθό διαιτητή, είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Ωστόσο ποιο δύσκολα συναντάει κανείς διαιτητή που όταν δεν έχει τη σφυρίχτρα στο στόμα ή το σημαιάκι στα χέρια, να πιάνει τα βιβλία και να το ρίχνει στο διάβασμα.Και όταν όλα αυτά συνδυάζονται με μία εξωτερική εμφάνιση που τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα, τότε το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό.Η παραπάνω περιγραφή αφορά την Τζουλιάνα Βιγκέλα, η οποία είναι βοηθός διαιτητή στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής (Serie D) στην Ιταλία και ετοιμάζεται για την προαγωγή της στην Serie C. Η ίδια έχει παραδεχτεί την αγάπη της, τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για τη μελέτη, φροντίζοντας να μοιράζει το χρόνο της τόσο στα γήπεδα ως διαιτητής, όσο και στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, όπου σπουδάζει Διεθνείς και Διπλωματικές επιστήμες.Η 23χρονη καλλονή, δύσκολα δέχεται αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που την ακολουθούν στα social media και περιμένουν την μετάβαση της στις μεγαλύτερες κατηγορίες και στη Serie A, προκειμένου να την απολαμβάνουν και στις δικές τους ομάδες.Παρά το γεγονός ότι διαιτητεύει σε μία όχι και τόσο ελκυστική κατηγορία, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η άφιξή της έχει αυξήσει την προσέλευση και την προσοχή, στους αγώνες που δίνει το «παρών», καθιστώντας την πραγματικό πόλο έλξης για τους θεατές και προφανώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει αποκτήσει περισσότερους από 100.000 ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΣύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, οι υπεύθυνοι από την Ιταλική Ένωση Διαιτητών (AIA) αναφέρουν πως η 23χρονη Γκιουλιάνα έχει λάβει πολύ υψηλές βαθμολογίες, μετά από κάθε αγώνα της, κατά τη διάρκεια της τριετούς καριέρας της.