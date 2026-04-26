Stoiximan Super League 1: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στη Λάρισα

Η ομάδα των Σερρών είναι πλέον στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη αφήνοντας πίσω του Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΛ

Ο Πανσερραϊκός αντέδρασε μετά την εντός έδρας συντριβή της περασμένης αγωνιστικής (είχε χάσει με 4-0 από τον Ατρόμητο) και με την τρίτη νίκη του (σε ισάριθμα ματς) εκτός έδρας έκανε τεράστιο άλμα παραμονής, καθώς έφυγε με... εξάποντο από την ΑΕΛ.



Οι «βυσσινί» που ξεκίνησαν στο +5 τα play out είναι πλέον στο -3 από τον Πανσερραϊκό και στο -1 από τον προτελευταίο Αστέρα που κατάφερε να χάσει με 2-1 στο Περιστέρι παρόλο που προηγήθηκε στο σκορ.



Λίγο πιο άνετοι, αλλά όχι 100% εξασφαλισμένοι Κηφισιά και Παναιτωλικός που έμειναν στο 0-0.



Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1



Η βαθμολογία (μετά την 5ης αγωνιστικής)

9. Ατρόμητος 40

10.Παναιτωλικός 31

11. Κηφισιά 31

12.Πανσερραϊκός 27

13.Αστέρας Τρίπολης 25

14. ΑΕΛ Novibet 24



Η επόμενη αγωνιστική (6η) - Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)



To υπόλοιπο πρόγραμμα:

7η αγωνιστική - Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)



8η αγωνιστική - Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - Ατρόμητος (7μμ)

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (7μμ)



9η αγωνιστική - Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)



10η αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)