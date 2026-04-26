Stoiximan Super League 1: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στη Λάρισα
Η ομάδα των Σερρών είναι πλέον στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη αφήνοντας πίσω του Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΛ
Ο Πανσερραϊκός αντέδρασε μετά την εντός έδρας συντριβή της περασμένης αγωνιστικής (είχε χάσει με 4-0 από τον Ατρόμητο) και με την τρίτη νίκη του (σε ισάριθμα ματς) εκτός έδρας έκανε τεράστιο άλμα παραμονής, καθώς έφυγε με... εξάποντο από την ΑΕΛ.
Οι «βυσσινί» που ξεκίνησαν στο +5 τα play out είναι πλέον στο -3 από τον Πανσερραϊκό και στο -1 από τον προτελευταίο Αστέρα που κατάφερε να χάσει με 2-1 στο Περιστέρι παρόλο που προηγήθηκε στο σκορ.
Λίγο πιο άνετοι, αλλά όχι 100% εξασφαλισμένοι Κηφισιά και Παναιτωλικός που έμειναν στο 0-0.
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1
Η βαθμολογία (μετά την 5ης αγωνιστικής)
9. Ατρόμητος 40
10.Παναιτωλικός 31
11. Κηφισιά 31
12.Πανσερραϊκός 27
13.Αστέρας Τρίπολης 25
14. ΑΕΛ Novibet 24
Η επόμενη αγωνιστική (6η) - Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
To υπόλοιπο πρόγραμμα:
7η αγωνιστική - Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)
8η αγωνιστική - Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά - Ατρόμητος (7μμ)
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (7μμ)
9η αγωνιστική - Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)
10η αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
