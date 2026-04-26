ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε ρωσικά... σενάρια για κεντρικούς αμυντικούς της Μπάλτικα
Σύμφωνα με το RPL Sky ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Νέιθαν Γκασαμά της Μπάλτικα, ενώ το ίδιο Μέσο εμπλέκει τον Δικέφαλο του Βορρά και στη μεταγραφή του Κέβιν Αντράντε που αγωνίζεται στην ίδια ομάδα

Νέα μεταγραφικά σενάρια ήρθαν στην επιφάνεια με προέλευση τη Ρωσία και τα οποία παρουσιάζουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να έχουν ρίξει το βάρος των μεταγραφικών τους αναζητήσεων στη Ρωσία και δη στη Μπάλτικα Καλίνιγκραντ.

Το Russian Premier League Sky, εξειδικευμένος λογαριασμός στο Χ για ζητήματα του ρωσικού πρωταθλήματος, αρχικά επανέφερε στο προσκήνιο ένα χειμερινό φλερτ του ΠΑΟΚ αναφέροντας ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης ετοιμάζει πρόταση 3.5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόντους για τον Κολομβιανό κεντρικό αμυντικό Κέβιν Αντράντε. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και τον Δεκέμβριο είχε απασχολήσει τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ χωρίς όμως να γίνει τελικά επίσημη πρόταση.

Λίγο αργότερα το ίδιο μέσο έδωσε άλλη διάσταση στο όλο θέμα εμπλέκοντας όμως και άλλη ελληνική ομάδα για άλλον παίκτη της Μπάλτικα, καθώς όπως ανέφερε: «ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για κεντρικό αμυντικό της Μπάλτικα, όχι όμως για τον Αντράντε αλλά για τον Γκασαμά».

Ο 25χρονος Γκασαμά (με καταγωγή από το Μάλι, αλλά με γαλλικό διαβατήριο) ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ναντ για να βρεθεί στη Σλάβια Σόφιας όπου τον εντόπισε η Μ[πάλτικα και τον έφερε στη Ρωσία.



