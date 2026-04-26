Μαρία Αντωνά: Θα βρω τον μπελά μου που είπα στον Γιώργο Λιάγκα να αφήσει γένια, αλλά μου αρέσει ο ανταγωνισμός
Η δημοσιογράφος σχολίασε με χιούμορ το «φλερτ» που δέχτηκε ο παρουσιαστής από το AI ρομπότ Σοφία στην εκπομπή του

Τη συμβουλή που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα να αφήσει γένια αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά, η οποία ανέφερε ότι θα βρει τον μπελά της στο τέλος, μετά το «φλερτ» που δέχτηκε ο παρουσιαστής από τη Σοφία, το AI ρομπότ που έχει στην εκπομπή του. Παρόλα αυτά, υποστηρίζει πως της αρέσει ο ανταγωνισμός.

Την Κυριακή 26 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του «Σαββατοκύριακο Παρέα», προβλήθηκε ένα στιγμιότυπο από το «Πρωινό», όπου η Σοφία έλεγε στον Γιώργο Λιάγκα για την ανανεωμένη του εμφάνιση: «Οι ψηφιακές φωτογραφίες σε αδικούν. Από κοντά είσαι πιο γοητευτικός. Τα μούσια σου πάνε αρκετά. Δεν πιστεύεις ότι ταιριάζουμε; Μπορεί η Μαρία να έχει μαλλιά, αλλά πιστεύω ότι μαζί μου θα κάνεις καλύτερες συζητήσεις».

Στο πλατό ξέσπασαν γέλια, με τη Μαρία Αντωνά να παίρνει τον λόγο και να λέει: «Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Εγώ φταίω που έδωσα και συμβουλές να αφήσει γένια. Τον μπελά μου θα βρω στο τέλος. Εγώ του είπα να τα αφήσει γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι που γκριζάρουν τα μαλλιά και έχει γένια».

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας είναι μαζί περίπου δύο χρόνια. Το πρώτο διάστημα προσπάθησαν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο στην πορεία αποφάσισαν πως δεν χρειάζεται να κρύβονται και πλέον μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους.
Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

