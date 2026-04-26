Αντέδρασαν σωστά οι σωματοφύλακες του Τραμπ; Γιατί απομάκρυναν πρώτα τον Βανς; Δύο Έλληνες επαγγελματίες εξηγούν και αναλύουν

Ο επικεφαλής ασφάλειας της Costamare Shipping Co SA, Παναγιώτης Σοφρώνας

O CEO της Pentagongroup, Νίκος Αραβαντινός

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη δράση της ομάδας CAT (Counter Assault Team), η οποία, όπως λέει, «έδειξε άψογη προτεραιοποίηση», παίρνοντας θέσεις άμυνας ώστε να αποτρέψει την είσοδο ενδεχόμενων επιπλέον δραστών και να αποφευχθεί κλιμάκωση της επίθεσης.Στον αντίποδα, ο CEO της Pentagongroupστην ασφάλεια υψηλών προσώπων, βλέπει μια διαφορετική εικόνα, εστιάζοντας στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς. «Παρατηρούμε μιαστην άμεση προστασία και διαφυγή του προέδρου», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια σειρά από κινήσεις που, όπως λέει, δεν συνάδουν με τα βασικά πρωτόκολλα.Σύμφωνα με τον ίδιο, «καθώς ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί δεν υπάρχει κανένας κοντά στον πρόεδρο ώστε να τον καθοδηγήσει», ενώ ο πρώτος σωματοφύλακας «πλησιάζει αφού έχουν ακουστεί αρκετοί πυροβολισμοί και στέκεται πίσω από τον πρόεδρο». Πρόκειται, όπως υποστηρίζει, για καθυστερημένη αντίδραση που αυξάνει τον κίνδυνο. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η ομάδα έκτακτης ανάγκης «έφτασε διάσπαρτη και καθυστέρησε», χωρίς να σχηματιστεί άμεσα ένας κλειστός κύκλος προστασίας. «Μπορούσες να διακρίνεις τον πρόεδρο, κάτι που απαγορεύεται», τονίζει, εξηγώντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο στόχος πρέπει να καλύπτεται πλήρως μέχρι να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.Ο Αραβαντινός στέκεται και στη συμπεριφορά των καλεσμένων, σημειώνοντας ότι «ο ένας κοιτούσε τον άλλο χωρίς να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει», κάτι που, όπως λέει, αποκαλύπτει έλλειψη σαφούς καθοδήγησης και σχεδίου εκκένωσης.Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι τοπροβλέπει άμεση προστασία και άμεση διαφυγή, καθώς «μπορεί να πρόκειται για αντιπερισπασμό και ο πραγματικός κίνδυνος να βρίσκεται αλλού». Με βάση αυτό το σκεπτικό, θεωρεί ότι η αντίδραση της ομάδας του προέδρου παρουσίασε καθυστερήσεις.Σε ό,τι αφορά τη σειρά απομάκρυνσης, συμφωνεί ότι η μη ταυτόχρονη διαφυγή αποτελεί βασική αρχή, ωστόσο σημειώνει ότι η ταχύτερη απομάκρυνση του Βανς δείχνει και καλύτερη οργάνωση της δικής του ομάδας ασφαλείας, επιμένοντας ότι στην ομάδα του Τραμπ «υπάρχει ολιγωρία». Η σύγκριση των δύο προσεγγίσεων οδηγεί σε ένα σύνθετο συμπέρασμα: η πρόληψη εμφάνισε σαφή κενά, η εικόνα των πρώτων δευτερολέπτων αφήνει περιθώρια κριτικής, ωστόσο η επιχειρησιακή αντίδραση στο πεδίο ήταν αυτή που απέτρεψε μια ενδεχόμενη τραγωδία.Όπως το συνοψίζει ο Παναγιώτης Σοφρώνας, σε μια φράση που αποτυπώνει την ουσία της υπόθεσης: «Failure in prevention – Success in response».