Ο Σέρχιο Ράμος πριν... αγοράσει τη Σεβίλλη, ετοιμάζεται να την σώσει ως παίκτης από τον υποβιβασμό

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, είναι επικεφαλής ομάδας επενδυτών που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της Σεβίλλης, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ρόστερ της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που κινδυνεύει με υποβιβασμό