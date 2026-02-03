Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ο Σέρχιο Ράμος πριν... αγοράσει τη Σεβίλλη, ετοιμάζεται να την σώσει ως παίκτης από τον υποβιβασμό
Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, είναι επικεφαλής ομάδας επενδυτών που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της Σεβίλλης, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ρόστερ της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που κινδυνεύει με υποβιβασμό
Μαζί με την ουραγό Οβιέδο είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες ήττες στη La Liga, καθώς μετά από 22 αγωνιστικές έχει ηττηθεί 12 φορές (ενώ έχει 7 νίκες και 3 ισοπαλίες) και με τους 24 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει η Σεβίλλη είναι μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη (στου 22 βρίσκεται η 18η Ράγιο Βαγιεκάνο).
Την ίδια ώρα η ομάδα της Ανδαλουσίας εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που την έχουν φέρει στο χείλος του γκρεμού και εξωαγωνιστικά με τον Σέρχιο Ράμος να εμφανίζεται ως απο μηχανής Θεός για να δώσει λύσεις σε όλα τα επίπεδα.
Στα 38 του χρόνια, ο άλλοτε αρχηγός της Σεβίλλης έχει εκδηλώσει και επίσημα το ενδιαφέρον του για να αναλάβει την ομάδα (ως επικεφαλής μιας ομάδας επιχειρηματιών) με τις διαπραγματεύσεις να είναι σε εξέλιξη και να αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του καλοκαιριού.
Ωστόσο, πριν «αγοράσει» την ομάδα της καρδιάς του, ο Ράμος είναι πολύ κοντά στο να φορέσει ξανά τη φανέλα της για μία τρίτη θητεία (είχε επιστρέψει για έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του από την Παρί Σεν Ζερμέν) καθώς η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει τη χειρότερη άμυνα της La Liga (37 γκολ παθητικό) και έχοντας περιορισμό μεταγραφών μπορεί να αποκτήσει μόνο ελεύθερους και φτηνούς!
Τα λεφτά για τον Ράμος τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι το τελευταίο που τον απασχολεί, αλλά το μοναδικό εμπόδιο που υπάρχει είναι η αθλητική νομοθεσία της Ισπανίας. Εκεί όπου μετά τα όσα συνέβησαν με τον Ζεράρ Πικέ και το Σούπερ Καπ (η εταιρία του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα είχε πουλήσει τα δικαιώματα της διοργάνωσης στη Σαουδική Αραβία), απαγορεύεται σε εν ενεργεία αθλητές να έχουν εμπορικές σχέσεις με διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Ωστόσο, τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τη διαδικασία πώλησης του συλλόγου δείχνουν τον μήνα Ιούνιο, γεγονός που καθιστά τις δύο ιδιότητες χρονικά συμβατές.
