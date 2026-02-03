Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Super League: Στις 4/3 τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στις 14/2 το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
Στις 4 Μαρτίου θα «ξεχρεώσουν» τις υποχρεώσεις τους Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - Αλλαγή ημέρας για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδειά λόγω Champions League
Για τις 4 Μαρτίου ορίστηκαν οι αναμετρήσεις πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, που είχαν αναβληθεί κατόπιν αιτήματος των δύο ΠΑΕ και λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους. Οι «πράσινοι» θα... ξεχρεώσουν το εντός έδρας παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, το οποίο είχε αναβληθεί τον Αύγουστο, στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων με τη Σαμσουνσπόρ για τα πλέι-οφ των προκριματικών του Europa League.
Από την πλευρά τους, οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης θα αγωνιστούν στη Νεάπολη με την Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο ανάμεσα στα δύο τελευταία ματς του «δικεφάλου του βορρά» στη League Phase του Europa League, με Μπέτις και Λιόν.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» ορίστηκε για τις 4/3 στις 6 μ.μ., ενώ δύο ώρες αργότερα (20:00) θα αρχίσει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ.
Παράλληλα, όπως είχε ήδη προβλεφθεί για την περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού στα πλέι-οφ του Champions League, το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, μετατέθηκε μία ημέρα νωρίτερα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 14/2, με ώρα έναρξης 7:30 μ.μ.
