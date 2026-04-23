ΠΑΟΚ: Η αναχώρηση για τον Βόλο, στον δρόμο για το 9ο Κύπελλο ο Δικέφαλος του Βορρά, βίντεο και φωτογραφίες
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στον Βόλο εκεί όπου το Σάββατο (20:30) στο Πανθεσσαλικό θα διεκδικήσει στον τελικό το Κύπελλο από τον ΟΦΗ

Στον Βόλο ταξίδεψε οδικώς από τη Θεσσαλονίκη η αποστολή της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ προκειμένου το Σάββατο (20:30) να διεκδικήσει στον τελικό από τον ΟΦΗ το 9ο Κύπελλο της ιστορίας του. 

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προπονήθηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία και στη συνέχεια αναχώρησε με πούλμαν για τον Βόλο. 

Οι Γιώργος Γιακουμάκης , Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή στις 19:30. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.



Best of Network

Δείτε Επίσης