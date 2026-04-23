Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
ΠΑΟΚ: Η αναχώρηση για τον Βόλο, στον δρόμο για το 9ο Κύπελλο ο Δικέφαλος του Βορρά, βίντεο και φωτογραφίες
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στον Βόλο εκεί όπου το Σάββατο (20:30) στο Πανθεσσαλικό θα διεκδικήσει στον τελικό το Κύπελλο από τον ΟΦΗ
Στον Βόλο ταξίδεψε οδικώς από τη Θεσσαλονίκη η αποστολή της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ προκειμένου το Σάββατο (20:30) να διεκδικήσει στον τελικό από τον ΟΦΗ το 9ο Κύπελλο της ιστορίας του.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προπονήθηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία και στη συνέχεια αναχώρησε με πούλμαν για τον Βόλο.
Οι Γιώργος Γιακουμάκης , Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή στις 19:30. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα