Ανέστης Μύθου για τον τελικό του Κυπέλλου: Παιδικό μου όνειρο η κατάκτηση του τροπαίου με τον ΠΑΟΚ, βίντεο
SPORTS
O Aνέστης Μύθου μίλησε για τον τελικό του Σαββάτου με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό

Ανυπομονεί να παίξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (Σάββατο, 20:30, Πανθεσσαλικό) κόντρα στον ΟΦΗ και να κερδίσει την κούπα με τον ΠΑΟΚ ο Ανέστης Μύθου

Ο 19χρονος επιθετικός, παιδί από τα σπλάχνα (Ακαδημία) του ΠΑΟΚ κάνει σπουδαία χρονιά  και θα ήθελε να συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό και να σηκώσει την κούπα αφού αυτό είναι και το όνειρό του. 


Οι δηλώσεις του Ανέστη Μύθου στο PAOK TV 

«Είναι τεράστιο κίνητρο να κατακτήσεις ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα στα 100 χρόνια κιόλας είναι περηφάνεια. Χαρά και προσμονή για αυτό».

Για το αν ήταν στόχος αυτό το τρόπαιο μεγαλώνοντας: «Είναι ένα από τα παιδικά όνειρα όλων στην ακαδημία. Μακάρι να επιτευχθεί, όπως επιτεύχθηκαν οι υπόλοιποι που έθεσα στην χρονιά».

Για το πως κερδίζεις έναν τελικό: «Είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Κερδίζουν οι προσωπικότητες. Πρέπει να είμαστε εκεί σαν ΠΑΟΚ και να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι».

Για τον κόσμο και τι μήνυμα έχει για αυτούς: «Θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε ένα ακόμα τρόπαιο για την ομάδα».


Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης