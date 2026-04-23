Ανέστης Μύθου για τον τελικό του Κυπέλλου: Παιδικό μου όνειρο η κατάκτηση του τροπαίου με τον ΠΑΟΚ, βίντεο
O Aνέστης Μύθου μίλησε για τον τελικό του Σαββάτου με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό
Ανυπομονεί να παίξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (Σάββατο, 20:30, Πανθεσσαλικό) κόντρα στον ΟΦΗ και να κερδίσει την κούπα με τον ΠΑΟΚ ο Ανέστης Μύθου.
Ο 19χρονος επιθετικός, παιδί από τα σπλάχνα (Ακαδημία) του ΠΑΟΚ κάνει σπουδαία χρονιά και θα ήθελε να συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό και να σηκώσει την κούπα αφού αυτό είναι και το όνειρό του.
Οι δηλώσεις του Ανέστη Μύθου στο PAOK TV
«Είναι τεράστιο κίνητρο να κατακτήσεις ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα στα 100 χρόνια κιόλας είναι περηφάνεια. Χαρά και προσμονή για αυτό».
Για το αν ήταν στόχος αυτό το τρόπαιο μεγαλώνοντας: «Είναι ένα από τα παιδικά όνειρα όλων στην ακαδημία. Μακάρι να επιτευχθεί, όπως επιτεύχθηκαν οι υπόλοιποι που έθεσα στην χρονιά».
Για το πως κερδίζεις έναν τελικό: «Είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Κερδίζουν οι προσωπικότητες. Πρέπει να είμαστε εκεί σαν ΠΑΟΚ και να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι».
Για τον κόσμο και τι μήνυμα έχει για αυτούς: «Θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε ένα ακόμα τρόπαιο για την ομάδα».
Μύθου: «Το Κύπελλο είναι ένα όνειρο για τα παιδιά της ακαδημίας» #TheFinal2026 #PAOKOFI #Mythou pic.twitter.com/xV9DlqweXZ— PAOK FC (@PAOK_FC) April 23, 2026
