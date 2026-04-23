Μαρία Πρεβολαράκη: Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης, την Παρασκευή η μάχη για το χρυσό μετάλλιο
Η Μαρία Πρεβολαράκη θα διεκδικήσει απέναντι στην  Γιεφρέμοβα το back to back χρυσό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης που διεξάγεται στην Αλβανία θα διεκδικήσει ξανά η Μαρία Πρεβολαράκη.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ταξίδεψε στην Αλβανία για να υπερασπιστεί στον θρόνο της και με... εμφανίσεις βγαλμένες από ταινία θα διεκδικήσει το δεύτερο back to back χρυσό μετάλλιο!




Η Πρεβολαράκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα 53κ. από τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε την Βέντλε από την Γερμανία επικράτησε κατά κράτος και με τεχνική υπεροχή, μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων και πήρε ρεβάνς για την ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Στον τρομερό ημιτελικό η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ακόμα μία επική ανατροπή! Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα είκοσι δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε σε 6-4 και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήρε ακόμα δύο πόντους και ισοφάρισε. Το τελικό 6-6 είναι πλεονέκτημα και πήρε τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό!

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) η Μαρία Πρεβολαράκη θα παλέψει για το back to back χρυσό μετάλλιο με αντίπαλη την 19χρονη Ουκρανή Γιεφρέμοβα.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

