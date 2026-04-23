ΟΦΗ: Χαμός στην τελευταία προπόνηση στο Ηράκλειο πριν τον τελικό με τον ΠΑΟΚ - «Το Κύπελλο θα πάρουμε στο Πανθεσσαλικό», βίντεο
Ο ΟΦΗ προπονήθηκε παρουσία εκατοντάδων οπαδών του στο Ηράκλειο και αναχωρεί για τον Βόλο προκειμένου το Σάββατο να διεκδικήσει το Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ

Τρομερή ατμόσφαιρα δημιούργησαν εκατοντάδες οπαδοί του ΟΦΗ στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από την αναχώρηση για τον Βόλο, εκεί όπου το Σάββατο (20:30, Πανθεσσαλικό) θα διεκδικήσει το Κύπελλο στον τελικό με τον ΠΑΟΚ

Ο κόσμος του ΟΦΗ που θα ταξιδέψει κατά χιλιάδες για την πρωτεύουσα της Μαγνησίας βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο, αποθέωσε τους παίκτες, και ζήτησε το Κύπελλο. 



«Το Κύπελλο θα φέρουμε από το Πανθεσσαλικό» ήταν  το σύνθημα που ακούστηκε περισσότερο από τον κόσμο. Ο ΟΦΗ θα παίξει για 2η σερί χρονιά στον τελικό ενώ στην ιστορία του έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο, το 1987. 

Στην αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει στις 24/4 από το Ηράκλειο για τον Βόλο, συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά οι: Lilo, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Krizmanic, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Gonzalez, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Κοντεκάς, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Vukotic, Neira, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Bainovic, Χνάρης, Salcedo, Φούντας, Nuss, Shengelia, Romano, Θεοδοσουλάκης, Iseka.

Η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα έχει οριστεί για τις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

