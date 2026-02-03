Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός για εμένα σημαίνει οικογένεια, αφοσίωση, στόχους και αγάπη»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με αφορμή τα γενέθλια του συλλόγου - Ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε: «ο Παναθηναϊκός για μένα είναι πάθος για τον αθλητισμό και για το μπάσκετ»