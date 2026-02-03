Ουντινέζε-Ρόμα 1-0: Εξανεμίστηκαν για τους Ρωμαίους οι ελπίδες για τίτλο, δείτε το γκολ
Serie A Ρόμα Ουντινέζε

Ουντινέζε-Ρόμα 1-0: Εξανεμίστηκαν για τους Ρωμαίους οι ελπίδες για τίτλο, δείτε το γκολ

Το τέρμα του Εκέλενκαμπ εξόρισε τους τζιαλορόσι από την πρώτη τετράδα της Serie A

Ουντινέζε-Ρόμα 1-0: Εξανεμίστηκαν για τους Ρωμαίους οι ελπίδες για τίτλο, δείτε το γκολ
Η έξοδος στο Champions League της επόμενης περιόδου αποτελεί από το βράδυ της Δευτέρας (2/2) το ρεαλιστικό στόχο της Ρόμα. Αυτό διότι οι όποιες ελπίδες είχαν οι «τζαλορόσι» για τον τίτλο εξανεμίστηκαν στο «Φρίουλι», μετά την αποψινή ήττα από την Ουντινέζε με 1-0.

Το γκολ του Εκέλενκαμπ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έμελλε να κρίνει την προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Serie A και να αφήσει τους «Ρωμαίους» στο -12 από την πρωτοπόρο, Ίντερ και στο -2 από την τέταρτη Γιουβέντους, που επί του παρόντος κρατά στην αγκαλιά της το τέταρτο «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου, μέσω του πρωταθλήματος.

UDINESE-ROMA 1-0 | HIGHLIGHTS | Ekkelenkamp Strikes for the Win | SERIE A 2025/26


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56' πέν. Πέδρο, 62' Τέιλορ, 90'+10 πέν. Κατάλντι - 57' Μαλινόφσκι, 75' Βιτίνια)
Πίζα-Σασουόλο 1-3 (51' Αμπισερ - 25' Μπεράρντι, 45'+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58' Κονέ)
Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1 (11' Βεργκάρα, 49' Χουάν Ζεσούς - 57' Σόλομον)
Κάλιαρι-Βερόνα 4-0 (36΄ Ματσιτέλι, 45+2΄ Κιλιτσόι, 84΄ Σουλεμάνα, 90+1΄ Ιντρίσι)
Τορίνο-Λέτσε 1-0 (29' Άνταμς)
Κόμο-Αταλάντα 0-0
Κρεμονέζε-Ίντερ 0-2 (16' Μαρτίνες, 31' Ζιελίνσκι)
Πάρμα-Γιουβέντους 1-4 (51΄ αυτ. Καμπιάσο - 15΄, 54΄ Μπρέμερ, 37΄ ΜακΚένι, 64΄ Ντέιβιντ)
Ουντινέζε-Ρόμα 1-0 (50' Εκέλενκαμπ)
Μπολόνια-Μίλαν 3/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Ίντερ 55
Μίλαν 47 -22αγ.
Νάπολι 46
Γιουβέντους 45
Ρόμα 43
Κόμο 41
Αταλάντα 36
Λάτσιο 32
Ουντινέζε 32
Μπολόνια 30 -22αγ.
Σασουόλο 29
Κάλιαρι 28
Τορίνο 26
Τζένοα 23
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 17
Βερόνα 14
Πίζα 14

