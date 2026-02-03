Ουντινέζε-Ρόμα 1-0: Εξανεμίστηκαν για τους Ρωμαίους οι ελπίδες για τίτλο, δείτε το γκολ
Το τέρμα του Εκέλενκαμπ εξόρισε τους τζιαλορόσι από την πρώτη τετράδα της Serie A
Η έξοδος στο Champions League της επόμενης περιόδου αποτελεί από το βράδυ της Δευτέρας (2/2) το ρεαλιστικό στόχο της Ρόμα. Αυτό διότι οι όποιες ελπίδες είχαν οι «τζαλορόσι» για τον τίτλο εξανεμίστηκαν στο «Φρίουλι», μετά την αποψινή ήττα από την Ουντινέζε με 1-0.
Το γκολ του Εκέλενκαμπ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έμελλε να κρίνει την προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Serie A και να αφήσει τους «Ρωμαίους» στο -12 από την πρωτοπόρο, Ίντερ και στο -2 από την τέταρτη Γιουβέντους, που επί του παρόντος κρατά στην αγκαλιά της το τέταρτο «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου, μέσω του πρωταθλήματος.