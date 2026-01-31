Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Australian Open: Η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την Σαμπαλένκα στον τελικό και κατέκτησε το δεύτερο Grand Slam της καριέρα της
Η Καζάκα 3,5 χρόνια μετά την κατάκτηση του Wimbledon πανηγύρισε το Australian Open έχοντας νικήσει και την Σαμπαλένκα και την Σβιόντεκ
H Έλενα Ριμπάκινα κέρδισε το μεγάλο ντέρμπι με την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open και κατέκτησε τον 2ο Grand Slam τίτλο της, 3,5 χρόνια μετά το Wimbledon.
H Ριμπάκινα έκανε έναν πολύ σπουδαίο αγώνα και επιβλήθηκε της Λευκορωσίδας με 6-4, 4-6, 6-4, για να κατακτήσει το Australian Open.
H 26χρονη Καζάκα τενίστρια έκλεισε το 2025 με την κατάκτηση του WTA Finals - όπου επίσης κέρδισε την Σαμπαλένκα στον τελικό - και άνοιξε το 2026 με τον 2ο Grand Slam τίτλο της, μετά το Wimbledon του 2022.
Τους τελευταίους μήνες όχι απλά ανήκει δικαιωματικά στο Top 3, όπου θα επιστρέψει και επίσημα από μεθαύριο (02/02), αλλά δείχνει ότι είναι ικανή να διεκδικήσει και το Νο.1 στο κοντινό μέλλον.
Με την κατάκτηση του τίτλου πάντως στη Μελβούρνη θα πλησιάσει την Ίγκα Σβιόντεκ στο Νο.2 στους 368 βαθμούς.
Μπήκε πολύ δυνατά στο ματς η Ριμπάκινα και έκανε break με το καλημέρα, για να προηγηθεί με 2-0 στο 1ο σετ.
Στο 8ο game η Σαμπαλένκα είχε την ευκαιρία της να επιστρέψει, όμως η Καζάκα ανέτρεψε το 15-40 και υπερασπίστηκε το σερβίς της για το 5-3. Λίγο μετά κράτησε ξανά το σερβίς της, από το 30-30, για να κλείσει και το σετ, στο 6-4.
Ήταν το πρώτο χαμένο σετ της Σαμπαλένκα στη σεζόν, μετά από 22 διαδοχικά κερδισμένα σετ σε 11 αναμετρήσεις σε Μπρίσμπεϊν και Μελβούρνη.
Η Λευκορωσίδα επανήλθε δριμύτερη και πέρασε στην αντεπίθεση στο 2ο σετ, όπου ήταν εμφανώς ανεβασμένη και πολύ πιο σταθερή από το σερβίς.
Αν και είχε ευκαιρίες για να το κάνει πολύ νωρίτερα, το break τελικά ήρθε στο 10ο game για την 2 φορές πρωταθλήτρια, που κέρδισε τους 8 από τους 9 τελευταίους πόντους του σετ και το πήρε με 6-4.
Συνέχισε την αντεπίθεσή της και προηγήθηκε με 3-0 στο 3ο σετ η κορυφαία παίκτρια του κόσμου, η οποία έφτασε τα 5 κερδισμένα games στη σειρά.
Η Ριμπάκινα κράτησε δύσκολα για το 3-1 και κατάφερε να αλλάξει το momentum πριν να είναι πολύ αργά, με το break που έκανε στο 5ο game.
Μπήκε πολύ δυνατά στο ματς η Ριμπάκινα και έκανε break με το καλημέρα, για να προηγηθεί με 2-0 στο 1ο σετ.
Στο 8ο game η Σαμπαλένκα είχε την ευκαιρία της να επιστρέψει, όμως η Καζάκα ανέτρεψε το 15-40 και υπερασπίστηκε το σερβίς της για το 5-3. Λίγο μετά κράτησε ξανά το σερβίς της, από το 30-30, για να κλείσει και το σετ, στο 6-4.
Ήταν το πρώτο χαμένο σετ της Σαμπαλένκα στη σεζόν, μετά από 22 διαδοχικά κερδισμένα σετ σε 11 αναμετρήσεις σε Μπρίσμπεϊν και Μελβούρνη.
Η Λευκορωσίδα επανήλθε δριμύτερη και πέρασε στην αντεπίθεση στο 2ο σετ, όπου ήταν εμφανώς ανεβασμένη και πολύ πιο σταθερή από το σερβίς.
Αν και είχε ευκαιρίες για να το κάνει πολύ νωρίτερα, το break τελικά ήρθε στο 10ο game για την 2 φορές πρωταθλήτρια, που κέρδισε τους 8 από τους 9 τελευταίους πόντους του σετ και το πήρε με 6-4.
Συνέχισε την αντεπίθεσή της και προηγήθηκε με 3-0 στο 3ο σετ η κορυφαία παίκτρια του κόσμου, η οποία έφτασε τα 5 κερδισμένα games στη σειρά.
Η Ριμπάκινα κράτησε δύσκολα για το 3-1 και κατάφερε να αλλάξει το momentum πριν να είναι πολύ αργά, με το break που έκανε στο 5ο game.
Στη συνέχεια στο 6ο game έσβησε break point η Καζάκα και ισοφάρισε σε 3-3, για να κάνει 2ο συνεχόμενο break στο 7o game και να πάρει το προβάδισμα με 4-3.
Κράτησε ξανά το σερβίς της και έφτασε τα 5 διαδοχικά κερδισμένα games, μετατρέποντας δηλαδή το 0-3 σε 5-3 και απαντώντας με το ίδιο νόμισμα στο προηγούμενο σερί της Σαμπαλένκα.
H Sabalenka μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της για το 5-4 και υποχρέωσε την Rybakina να σερβίρει εκείνη για το τρόπαιο, όμως η Καζάκα δεν πτοήθηκε καθόλου και έκλεισε το ματς με έναν άσο, τον 6ο της συνολικά, ολοκληρώνοντας τον μεγάλο θρίαμβο σε 2 ώρες και 18 λεπτά παιχνιδιού.
Η "on-fire" Ριμπάκινα κέρδισε τις Σβιόντεκ και Σαμπαλένκα για να κερδίσει αυτόν τον μεγάλο τίτλο, όπως είχε κάνει και πριν λίγους μήνες στο Ριάντ για το WTA Finals.
Έφτασε τους 12 τίτλους καριέρας (12-11 σε τελικούς), ενώ έχει κερδίσει 3 τίτλους στα τελευταία της 5 τουρνουά.
