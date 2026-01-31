Australian Open: Η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την Σαμπαλένκα στον τελικό και κατέκτησε το δεύτερο Grand Slam της καριέρα της

Στη συνέχεια στο 6ο game έσβησε break point η Καζάκα και ισοφάρισε σε 3-3, για να κάνει 2ο συνεχόμενο break στο 7o game και να πάρει το προβάδισμα με 4-3.Κράτησε ξανά το σερβίς της και έφτασε τα 5 διαδοχικά κερδισμένα games, μετατρέποντας δηλαδή το 0-3 σε 5-3 και απαντώντας με το ίδιο νόμισμα στο προηγούμενο σερί της Σαμπαλένκα.H Sabalenka μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της για το 5-4 και υποχρέωσε την Rybakina να σερβίρει εκείνη για το τρόπαιο, όμως η Καζάκα δεν πτοήθηκε καθόλου και έκλεισε το ματς με έναν άσο, τον 6ο της συνολικά, ολοκληρώνοντας τον μεγάλο θρίαμβο σε 2 ώρες και 18 λεπτά παιχνιδιού.Η "on-fire" Ριμπάκινα κέρδισε τις Σβιόντεκ και Σαμπαλένκα για να κερδίσει αυτόν τον μεγάλο τίτλο, όπως είχε κάνει και πριν λίγους μήνες στο Ριάντ για το WTA Finals.Έφτασε τους 12 τίτλους καριέρας (12-11 σε τελικούς), ενώ έχει κερδίσει 3 τίτλους στα τελευταία της 5 τουρνουά.