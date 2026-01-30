Προπονητής Λεβερκούζεν για Ολυμπιακό: «Είναι συμπαγής ομάδα, με ξεκάθαρες ιδέες και πολύ έμπειρο προπονητή»
Ο Κάσπερ Χιούλμαντ σχολίασε την κλήρωση που φέρνει ξανά στο δρόμο της Λεβερκούζεν τον Ολυμπιακό στα playoffs του Champions League
Ο προπονητής της Λεβερκούζεν Κάσπερ Χιούλμαντ, τοποθετήθηκε, μετά από σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό playoffs στη νοκ άουτ φάσης του Champions League, μιλώντας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενόψει του αυριανού (31/1) εκτός έδρας αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για την 20η αγωνιστική στη Bundesliga.
O 53χρονος Δανός, αναφέρθηκε στην πρόσφατη ήττα της ομάδας του με 2-0 στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης (20/1), σημειώνοντας ότι η Λεβερκούζεν πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, καθώς τότε -όπως είπε-δεν εκμεταλλεύτηκε τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε.
Επίσης στάθηκε στην ατμόσφαιρα στην έδρα του Ολυμπιακού, και είπε: «Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό εαυτό μας για να πάρουμε την πρόκριση στους "16". Θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση, αυτός είναι ο στόχος μας.
Όπως ανακοίνωσε η UEFA, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (21:00) θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Λεβερκούζεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη League phase του Champions League, ενώ την Τρίτη 24/2 (21:00) οι δύο τους θα αναμετρηθούν στην «BayArena».
H Λεβερκούζεν, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό έχει δύο συνεχόμενες εντός έδρας νίκες. Αύριο, στοχεύει στην πρώτη της εκτός έδρας νίκη για το 2026.
«Είναι πάντα δύσκολο εναντίον της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, ειδικά στη Φρανκφούρτη», τόνισε ο Κάσπερ Χιούλμαντ.
«Οι δύο πρόσφατες νίκες μας έκαναν πολύ καλό. ήταν πολύ σημαντικές. Τώρα μας περιμένει ένας άλλος σημαντικός αγώνας. Πηγαίνουμε εκεί για να βασιστούμε στις καλές μας εμφανίσεις και να φέρουμε μια νίκη πίσω στη Λεβερκούζεν».
Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης παραμένει χωρίς νίκη για επτά αγώνες. Από την απόλυση του Ντίνο Τοπμέλερ στα μέσα Ιανουαρίου, οι προσωρινοί προπονητές Ντένις Σμιτ (συνήθως η ομάδα U21) και Άλεξ Μάιερ (συνήθως η ομάδα U19) είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνοι.
«Όλα αυτά δεν το κάνουν ούτε πιο δύσκολο ούτε πιο εύκολο. Είναι όλα το ίδιο», εξήγησε. «Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας εκ των προτέρων. Επομένως, η εστίασή μας είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι μας, στο ποδόσφαιρό μας και στην απόδοσή μας».
Έντμοντ Ταπσόμπα και Εξεκίελ Παλάσιος παίρνουν όλο και περισσότερο χρόνο παιχνιδιού:
«Ο Έντι είναι ένας παίκτης με πλούσια εμπειρία, πολύ δυνατές πάσες και καλή παρουσία και στις δύο περιοχές. Αυτός και ο "Πάλα" είναι έτοιμοι να παίξουν περισσότερα λεπτά. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για αυτό τις επόμενες εβδομάδες».
Όταν ρωτήθηκε για τον Πάτρικ Σικ, ο Χιούλμαντ τόνισε: «Δεν έχει σκοράρει γκολ φέτος, αλλά έχει δείξει πολύ καλές εμφανίσεις. Ήταν πολύ σημαντικός για το παιχνίδι μας. Τα γκολ θα έρθουν, αυτό είναι σίγουρο».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
