Ολυμπιακός: Η φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ να καθαρίζει το γήπεδο από τα χιόνια που έγινε viral
O προπονητής του Ολυμπιακού πήρε... φτυάρι για να καθαρίσει το γήπεδο στο Άμστερνταμ για να προπονηθεί η ομάδα του
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Άγιαξ και προκρίθηκε στα playoffs του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επειδή η ομάδα του έχει την Κυριακή παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να μην χαθεί η Πέμπτη αποφάσισε ο Ολυμπιακός να κάνει προπόνηση στο Άμστερνταμ.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν το πρωί της Πέμπτης στο γήπεδο που τους παραχώρησε ο Άγιαξ για να προπονηθούν αλλά ήταν γεμάτο χιόνι και πάγο.
Έτσι έπρεπε να καθαριστεί. Για να γίνει γρήγορα όλο αυτό έπιασε φτυάρι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και άρχισε να ξεχιονίζει. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα επίσημα social media της ανέβασε τις σχετικές φωτογραφίες και έγραψε: «Ο προπονητής μας είναι καλύτερος από τον δικό σας».
Η φωτογραφία γρήγορα έγινε viral στα social media. Όλοι αποθέωναν τον Βάσκο τεχνικό που πάντα «μιλάει» με πράξεις.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
