Ολυμπιακός: Η φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ να καθαρίζει το γήπεδο από τα χιόνια που έγινε viral
SPORTS
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός Άγιαξ

Ολυμπιακός: Η φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ να καθαρίζει το γήπεδο από τα χιόνια που έγινε viral

O προπονητής του Ολυμπιακού πήρε... φτυάρι για να καθαρίσει το γήπεδο στο Άμστερνταμ για να προπονηθεί η ομάδα του

Ολυμπιακός: Η φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ να καθαρίζει το γήπεδο από τα χιόνια που έγινε viral
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Άγιαξ και προκρίθηκε στα playoffs του Champions League. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επειδή η ομάδα του έχει την Κυριακή παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να μην χαθεί η Πέμπτη αποφάσισε ο Ολυμπιακός να κάνει προπόνηση στο Άμστερνταμ. 

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν το πρωί της Πέμπτης στο γήπεδο που τους παραχώρησε ο Άγιαξ για να προπονηθούν αλλά ήταν γεμάτο χιόνι και πάγο. 

Έτσι έπρεπε να καθαριστεί. Για να γίνει γρήγορα όλο αυτό έπιασε φτυάρι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και άρχισε να ξεχιονίζει. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα επίσημα social media της ανέβασε τις σχετικές φωτογραφίες και έγραψε: «Ο προπονητής μας είναι καλύτερος από τον δικό σας». 

Η φωτογραφία γρήγορα έγινε viral στα social media. Όλοι αποθέωναν τον Βάσκο τεχνικό που πάντα «μιλάει» με πράξεις. 


7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης