Champions League: Τρίτος σερί τελικός πρόκρισης για τον Ολυμπιακό απόψε κόντρα στον Άγιαξ στο «ερυθρόλευκο» Άμστερνταμ

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος φιλοξενούνται στο Άμστερνταμ από τον Άγιαξ και θέλουν νίκη για να εξασφαλίσουν μια θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ή ισοπαλία και συνδυασμό αποτελεσμάτων