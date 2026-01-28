Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Champions League: Τρίτος σερί τελικός πρόκρισης για τον Ολυμπιακό απόψε κόντρα στον Άγιαξ στο «ερυθρόλευκο» Άμστερνταμ
Οι νταμπλούχοι Ελλάδος φιλοξενούνται στο Άμστερνταμ από τον Άγιαξ και θέλουν νίκη για να εξασφαλίσουν μια θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ή ισοπαλία και συνδυασμό αποτελεσμάτων
Ακόμα ένας «τελικός» απόψε για τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται στο Άμστερνταμ από τον Άγιαξ (22:00, Cosmote Sports, MEGA), στοχεύοντας στο τρίτο διαδοχικό τρίποντο που θα σημάνει και την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.
Οι Πειραιώτες δείχνουν να έχουν στο χέρι τους την κατάσταση αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν και στο χορτάρι της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα». Ο Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει μόνο στον Γιάρεμτσουκ που έχει ενοχλήσεις στη γάμπα, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Με νίκη θα είναι δεδομένα στην επόμενη φάση (σσ. έχει 8 πόντους την παρούσα στιγμή), με ισοπαλία έχει και πάλι αρκετές πιθανότητες αλλά θα περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Άμστερνταμ με την ψυχολογία στα ύψη μετά τις διαδοχικές νίκες επί της Καϊράτ (0-1) και της Λεβερκούζεν (2-0), κρατώντας μάλιστα το μηδέν και στα δύο ματς. Την ίδια ώρα, προ ημερών νίκησε με 1-0 τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Βάσκος τεχνικός ξεκούρασε όλους τους βασικούς του. Σε σχέση με τη Λεβερκούζεν πάντως, η ενδεκάδα αναμένεται κατά τα 10/11 ίδια, αφού πιθανότατα μόνο ο Ελ Κααμπί θα επιστρέψει, παίρνοντας τη θέση του Ταρέμι.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Πνευμονίδης, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κουράκλης.
Ο τρόπος παιχνιδιού του Άγιαξ ταιριάζει απόλυτο στους Πειραιώτες, αφού είναι ένα σύνολο που παίζει με κάτω την μπάλα, με build-up και έχει το κλασικό… ολλανδικό στιλ. Έχει ελπίδες πρόκρισης αλλά λιγοστές, καθώς θα πρέπει να πάρει μια νίκη με μεγάλο σκορ και να του κάτσουν αρκετά αποτελέσματα. Ωστόσο, το γεγονός πως έστω και έτσι παραμένει στο κόλπο, μπορεί να βολέψει τον Ολυμπιακό αφού θα παίξει επιθετικά και θα δώσει χώρους. Προ ημερών νίκησε 2-0 την ανίσχυρη Φόλενταμ, ενώ στο Champions League προέρχεται από τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ (1-2), φτάνοντας τους 6 πόντους.
Διαιτητής είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ και βοηθοί του οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς.
