Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Τζόζεφ, κανονικά ο Τζόουνς μπήκε ο Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπαρτσελόνα
Την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό πραγματοποίησε την Τρίτη ο Κόρι Τζόζεφ.
Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε στην Αθήνα την Δευτέρα και αμέσως ξεκίνησε προετοιμασία για να βοηθήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Σε κανονικούς ρυθμούς προπονήθηκε ο Ταρίκ Τζόουνς, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμμετείχε σε μέρος αυτής και από αύριο (28/01) αναμένεται να μπει κανονικά στο πρόγραμμα. Εκτός παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα.
Ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι της Πέμπτης (21:15) με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ.
