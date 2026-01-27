Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Τζόζεφ, κανονικά ο Τζόουνς μπήκε ο Μιλουτίνοφ
Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Τζόζεφ, κανονικά ο Τζόουνς μπήκε ο Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπαρτσελόνα

Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Τζόζεφ, κανονικά ο Τζόουνς μπήκε ο Μιλουτίνοφ
Την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό πραγματοποίησε την Τρίτη ο Κόρι Τζόζεφ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε στην Αθήνα την Δευτέρα και αμέσως ξεκίνησε προετοιμασία για να βοηθήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. 

Σε κανονικούς ρυθμούς προπονήθηκε ο Ταρίκ Τζόουνς, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμμετείχε σε μέρος αυτής και από αύριο (28/01) αναμένεται να μπει κανονικά στο πρόγραμμα. Εκτός παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι της Πέμπτης (21:15) με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ.

