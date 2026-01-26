«Είσαι καλά, Ρομέο;»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... τρολάρει τον γιο του μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ
SPORTS
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ντέιβιντ Μπέκαμ Ρομέο Μπέκαμ Άρσεναλ

«Είσαι καλά, Ρομέο;»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... τρολάρει τον γιο του μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ

Ο παλαίμαχος σταρ των «Κόκκινων Διαβόλων» δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον γιο του, Ρομέο, για την ήττα της Άρσεναλ – Η πληρωμένη απάντηση του 23χρονου για τη διαφορά στη βαθμολογία

«Είσαι καλά, Ρομέο;»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... τρολάρει τον γιο του μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ
Η μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ με 3-2 το βράδυ της Κυριακής δεν έφερε χαμόγελα μόνο στους οπαδούς της ομάδας στο Ολντ Τράφορντ, αλλά και μια απολαυστική οικογενειακή κόντρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πιστός στρατιώτης της Γιουνάιτεντ, «έβαλε στο στόχαστρο» τον γιο του, Ρομέο, ο οποίος –παρά τις προσπάθειες του πατέρα του– παραμένει φανατικός υποστηρικτής των «Κανονιέρηδων».

«Είσαι καλά, Ρομέο;»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... τρολάρει τον γιο του μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ


«Είσαι καλά, Ρομέο;»
Κατά τη διάρκεια του δραματικού ντέρμπι στο «Emirates», ο 50χρονος πλέον Ντέιβιντ άρχισε την επίθεση μέσω Instagram. Δημοσίευσε ένα story κάνοντας tag τον γιο του με την ατάκα: «Είσαι καλά, Ρομέο;;», συνοδευόμενη από ειρωνικά emoji.

«Είσαι καλά, Ρομέο;»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... τρολάρει τον γιο του μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ


Ο «Μπεκς» δεν σταμάτησε εκεί. Μετά το τελικό σφύριγμα, ανέβασε μια παλιά του φωτογραφία με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, χρησιμοποιώντας την ιστορική ατάκα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για το «squeaky bum time» (την ώρα της κρίσης), προσθέτοντας με νόημα πως η διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας αρχίζει να μικραίνει.

Η απάντηση του Ρομέο: «Πρόσεχε το χάσμα»
Ο 23χρονος Ρομέο δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Λίγο αργότερα, δημοσίευσε ένα screenshot της βαθμολογίας της Premier League, υπενθυμίζοντας στον πατέρα του ότι η Άρσεναλ παραμένει 12 βαθμούς μπροστά από τη Γιουνάιτεντ.

Κλείσιμο
«Είσαι καλά, Ρομέο;»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... τρολάρει τον γιο του μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ


«Μην παρασύρεσαι... Πρόσεχε το χάσμα (Mind the gap)», έγραψε ο Ρομέο, βάζοντας –προσωρινά– φρένο στον ενθουσιασμό του πατέρα του.

Η Γιουνάιτεντ του Κάρικ «πετάει»
Η οικογενειακή αυτή κόντρα ήρθε σε μια στιγμή που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ. Μετά τη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι την προηγούμενη εβδομάδα, το γκολ του Ματέους Κούνια στο φινάλε του ντέρμπι με την Άρσεναλ χάρισε το τρίποντο στους «Διαβόλους» και τους έστειλε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης