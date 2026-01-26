«Είσαι καλά, Ρομέο;»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... τρολάρει τον γιο του μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ
Ο παλαίμαχος σταρ των «Κόκκινων Διαβόλων» δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον γιο του, Ρομέο, για την ήττα της Άρσεναλ – Η πληρωμένη απάντηση του 23χρονου για τη διαφορά στη βαθμολογία
Η μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ με 3-2 το βράδυ της Κυριακής δεν έφερε χαμόγελα μόνο στους οπαδούς της ομάδας στο Ολντ Τράφορντ, αλλά και μια απολαυστική οικογενειακή κόντρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πιστός στρατιώτης της Γιουνάιτεντ, «έβαλε στο στόχαστρο» τον γιο του, Ρομέο, ο οποίος –παρά τις προσπάθειες του πατέρα του– παραμένει φανατικός υποστηρικτής των «Κανονιέρηδων».
«Είσαι καλά, Ρομέο;»
Κατά τη διάρκεια του δραματικού ντέρμπι στο «Emirates», ο 50χρονος πλέον Ντέιβιντ άρχισε την επίθεση μέσω Instagram. Δημοσίευσε ένα story κάνοντας tag τον γιο του με την ατάκα: «Είσαι καλά, Ρομέο;;», συνοδευόμενη από ειρωνικά emoji.
Ο «Μπεκς» δεν σταμάτησε εκεί. Μετά το τελικό σφύριγμα, ανέβασε μια παλιά του φωτογραφία με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, χρησιμοποιώντας την ιστορική ατάκα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για το «squeaky bum time» (την ώρα της κρίσης), προσθέτοντας με νόημα πως η διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας αρχίζει να μικραίνει.
Η απάντηση του Ρομέο: «Πρόσεχε το χάσμα»
Ο 23χρονος Ρομέο δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Λίγο αργότερα, δημοσίευσε ένα screenshot της βαθμολογίας της Premier League, υπενθυμίζοντας στον πατέρα του ότι η Άρσεναλ παραμένει 12 βαθμούς μπροστά από τη Γιουνάιτεντ.
«Μην παρασύρεσαι... Πρόσεχε το χάσμα (Mind the gap)», έγραψε ο Ρομέο, βάζοντας –προσωρινά– φρένο στον ενθουσιασμό του πατέρα του.
Η Γιουνάιτεντ του Κάρικ «πετάει»
Η οικογενειακή αυτή κόντρα ήρθε σε μια στιγμή που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ. Μετά τη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι την προηγούμενη εβδομάδα, το γκολ του Ματέους Κούνια στο φινάλε του ντέρμπι με την Άρσεναλ χάρισε το τρίποντο στους «Διαβόλους» και τους έστειλε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
