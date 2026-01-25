Super League 1: Αντέχει στη μάχη της τετράδας ο Λεβαδειακός, 2-2 στον Άρη, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, 0-0 στο Περιστέρι, δείτε τα γκολ

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Η εικόνα στην κορυφή είχε διαμορφωθεί από το Σάββατο με την ΑΕΚ (1-0 στην Τρίπολη) να είναι στο +2 από Ολυμπιακό και στο +3 από ΠΑΟΚ, έχοντας ένα ματς περισσότερο - Φαβορί για την 4αδα παραμένει ο εκπληκτικός Λεβαδειακός που πήρε ισοπαλία 2-2 στην έδρα του Άρη και διατήρησε το +9 από τον ΠΑΟ που έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο
Με τους δύο από τους τρεις της κορυφής της Stoiximan Super League (η ΑΕΚ 1-0 στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Βόλο στο Καραϊσκάκη) να αγωνίζονται το βράδυ του Σαββάτου και τον τρίτο να μην αγωνίζεται (αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά), το ενδιαφέρον αναγκαστικά μετατοπίστηκε στη μάχη της τετράδας και σ' αυτήν της παραμονής.
Ο απίθανος Λεβαδειακός έφυγε από τη Θεσσαλονίκη μ' έναν σπουδαίο βαθμό με τον Κωστή να... σοκάρει τον Άρη στις καθυστερήσεις, αλλά τον διπρόσωπο Παναθηναϊκό να μην μπορεί να το εκμεταλλευτεί καθώς έμεινε στην λευκή ισοπαλία στο Περιστέρι και η διαφορά τους έμεινε στους 9 βαθμούς υπέρ των Βοιωτών και ενώ πλέον απομένουν 8 αγωνιστικές για το φινάλε.
Όσον αφορά την παραμονή, ο ΟΦΗ προσπέρασε τον Παναιτωλικό και είναι πλέον πιο κοντά στην 8άδα, ενώ ο Ατρόμητος επίσης ανάσανε με τον βαθμό που πήρε κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Άρης - Λεβαδειακός 2-2
Αρνείται να χάσει ο Λεβαδειακός που με το γκολ του Κωστή στις καθυστερήσεις έφυγε από το Κλεάνθης Βικελίδης μ' έναν πολύτιμο βαθμό, αφήνοντας τον Άρη με τις εντυπώσεις από την καλή εμφάνιση, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να μειώσει τη διαφορά του από την 4η θέση.
Οι κιτρινόμαυροι στο πρώτο ημίχρονο μπόρεσαν να εγκλωβίσουν τον Λεβαδειακό ενώ πήραν το προβάδισμα στο 29' όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μορόν από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Ο Λεβαδειακός που δεν είχε ευκαιρία στα πρώτα 45 λεπτά, βρήκε γκολ στα 29 δευτερόλεπτα από την έναρξη του Β' ημιχρόνου με τον Μπάλτσι να βγάζει την ασίστ και τον Όζμπολτ να πλασάρει εύστοχα. Μετά την ισοφάριση οι Βοιωτοί πήραν τα ηνία του αγώνα, αλλά ήταν φλύαροι επιθετικά και το πλήρωσαν στο 63'. Ο Άρης έκλεψε ψηλά και ο Ράσιτς με τρομερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Λοντίγκιν διαμορφώνοντας το 2-1.
Ο Άρης παίζοντας έξυπνα είχε κι άλλες ευκαιρίες για να τελειώσει το ματς, με τον Μορόν στο 77' να χάνει διπλή ευκαιρία για να φτάσουμε στο 90'+4'. Ο Χόνγκλα έκανε το λάθος, ο Λεβαδεικός βγήκε στην κόντρα με τον Κωστή να τσιμπάει τη μπάλα μπροστά από τρεις αμυντικούς, να αποφεύγει τον Αθανασιάδη και να πλασάρει στην κενή εστία για το 2-2.
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0
Οι πράσινοι γνώριζαν, μετά την ισοπαλία του Λεβαδειακού ότι έχουν μια μεγάλη ευκαιρία για να πλησιάσουν στους 7 πόντους (έχοντας κι ένα ματς λιγότερο), αλλά αποδείχθηκαν ανήμπορεοι να την εκμεταλλευτούν.
Οι πολλές αλλαγές που έκανε ο Μπενίτεθ, έχοντας να διαχειριστεί και την κόπωση από το ματς της Βουδαπέστης δεν βοήθησαν και στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος ήταν πολύ καλύτερος, όμως σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες του με πιο μεγάλη το πέναλτι του Μίχορλ που απέκρουσε ο Λαφόν.
Ο Παναθηναϊκός με τις αλλαγές του Ισπανού τεχνικού (Σάντσες, Τσιριβέγια) βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο κι αυτός δεν εκμεταλλεύτηκε τις όπιες ευκαιρίες δημιούργησε για να μεινει ως το φινάλε το 0-0 που για τους γηπεδούχους σήμανε έναν πολύ σημαντικό βαθμό στη μάχη της παραμονής.
ΟΦΗ-Παναιτωλικός 1-0
Επιστροφή στις νίκες και... εξάποντο για τον ΟΦΗ που πλέον είναι στυο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και μόλις στο -1 από την 8η που οδηγεί στα Play off. Αντιθέτως ο Παναιτωλικός γνώρισε 5η συνεχόμενη ήττα και πλέον είναι μόλις στο +2 από τον προτελευταίο Αστέρα που έχει κι ένα ματς λιγότερο.
Οι φιλοξενούμενοι αν και είχαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με προηγούμενα ματς, είδαν τον ΟΦΗ να έχει τον έλεγχο και ουσιαστικά πλήρωσαν μια κακή στιγμή στο 37': Ο Κόγιτς, που κάλυπτε προσωρινά το κενό του Σιέλη που ειχε τραυματιστεί, τράβηξε τον Σαλσέδο, ο διαιτητής το είδε και έδωσε το πέναλτι με τον επιθετικό του ΟΦΗ να ανοίγει το σκορ στο 40'
Από εκείνο το σημείο έως το φινάλε του ματς, οι Κρητικοί διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα τους και ουσιαστικά κινδύνευσαν μόνο στο 90'+8' όταν ο Χριστογεώργος έβγαλε το σουτ του Σμυρλή.
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1
Σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ στην Τρίπολη. Ο Λούκα Γιόβιτς μετά τα 4 γκολ που πέτυχε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σκόραρε και στην Τρίπολη και ανέβασε την ΑΕΚ στην 1η θέση.
Ο Σέρβος που έφτασε τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα πήρε την μπάλα από τον Βάργκα και την έστειλε 38' στα δίχτυα με φοβερό σουτ από το ύψος της περιοχής.
Στο 2ο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν ήταν καλή αλλά δεν δέχτηκε γκολ αφού είχε σε πολύ καλή βραδιά τον Θωμά Στρακόσα. Στο 90' ο Αλβανός τερματοφύλακας μπλόκαρε την κεφαλιά του Κετού και στο 90+3' έκανε την απόκρουση του αγώνα βγάζοντας κεφαλιά του ίδιου παίκτη!
Ο Αστέρας είχε και σημαντική ευκαιρία στο 76'. Ο Ζοάο Μάριο έκανε το λάθος χάνοντας την κατοχή, ο Δεληγιαννίδης από δεξιά έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Μπαρτόλο από κοντά δεν βρήκε στόχο.
Ολυμπιακός - Βόλος 1-0
O Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε με γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Βόλο στο Καραϊσκάκη. Ο Μαροκινός πέτυχε το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του από το Κόπα Άφρικα και έκρινε το ματς.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Στο 26' ο Ντανιέλ Ποντένσε έβγαλε κάθετη στον Ελ Κααμπί και ο Μαροκινός με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Ο Βόλος που είχε πολλές σημαντικές απουσίες στο ματς έχασε και τον τερματοφύλακά του μετά το γκολ του Ολυμπιακού και συνέχισε με τον πορτιέρο της ομάδας Νέων.
Στο 49' από βολέ του Τζολάκη, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα έφυγε στην κόντρα, έδωσε στον Ποντένσε που με «λόμπα» θέλησε να σκοράρει, αλλά ο Κάρλες Σόρια έδιωξε θεαματικά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος του Βόλου.
Η ομάδα της Μαγνησίας είχε ένα καλό πεντάλεπτο στη συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ.
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0
Ο... τελικός της παραμονής βρήκε την ΑΕΛ να χαμογελά σ' ένα ματς που πρωταγωνιστής ήταν το VAR.
Η τεχνολογία μέτρησε το γκολ του Σαγκάλ στα πρώτα δευτερόλεπτα του Β' ημιχρόνου (αρχικά είχε ακυρωθεί για φάουλ στον τερματοφύλακα) και η τεχνολογία ακύρωσε σωστά δύο γκολ των φιλοξενούμενων (για οφσάιντ) και πήρε πίσω την υπόδειξη πέναλτι (δεν υπήρχε χέρι).
Όλα αυτά συνέβησαν στο Β' ημίχρονο, ενώ στα πρώτα 45 λεπτά η ΑΕΛ ήταν ελαφρώς καλύτερη, αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Τσομπανίδη.
Ωστόσο, ο νεαρός τερματοφύλακας έκανε το λάθος στο 46' και όσο κι αν προσπάθησε η ομάδα του δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.
Στο 90+6΄αποβλήθηκε μέσω VAR με 2η κίτρινη ο Μπρους του Πανσερραϊκού.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός - Βόλος 1-0
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Άρης - Λεβαδειακός 2-2
ΟΦΗ-Παναιτωλικός 1-0
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0
Κηφισιά-ΠΑΟΚ (Αναβολή)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 18 αγώνες)
ΑΕΚ 44
Ολυμπιακός 42
ΠΑΟΚ 41
Λεβαδειακός 35
Παναθηναϊκός 26
Βόλος 25
Άρης 22
Κηφισιά 19
ΟΦΗ 18
Ατρόμητος 17
ΑΕΛ 16
Παναιτωλικός 15
Αστέρας Τρίπολης 13
Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης έχουν 1 παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
17:00 Παναιτωλικός - Άρης
18:00 Ατρόμητος - ΟΦΗ
29:00 Βόλος - ΑΕΛ
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
16:00 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης
17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά
19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
