Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί με μαγνητική
Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί με μαγνητική
O Αμερικανός σέντερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος της νίκης του Ολυμπιακού, με 98-85, του Κολοσσού, στη Ρόδο. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, ενημέρωσε πως ο Αμερικανός σέντερ υα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε σχετικά με την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς: «Ο Τζόουνς έχει ένα σφίξιμο στον δικέφαλο, θα κάνει μαγνητική για να δούμε αν έχει ζημιά ή όχι. Προστατεύθηκε. Δημιουργήθηκε μια δυσκολία στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος, βγήκε και ο Βεζένκοφ στους 15 και μπήκαμε σε μία περίοδο νευρικότητας».
Εν συνεχεία, ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά χαρακτήρισε πολύπλευρο ταλέντο τον Ταϊσον Ουόρντ, μετά το triple double που σημείωσε (18 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ). «Ο Ουόρντ δείχνει ότι είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, απλώς πρέπει να τα κάνει συστηματικά. Διάβασε καλά το παιχνίδι, είναι ένας παίκτης που πηγαίνει στις 50-50 κατοχές, πηγαίνει στο ριμπάουντ, προσφέρει σε πολλούς τομείς και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό», εξήγησε.
Για τη νίκη, επί του Κολοσσού, ο Μπαρτζώκας είπε: «Συγχαρητήρια στον Κολοσσό, πιστοποίησε την ανοδική του πορεία. Έπαιξε καλά. Εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι είχαμε τέταρτο ματς σε μία εβδομάδα, ότι δεν είχαμε αρκετούς παίκτες. Έπρεπε να διαχειριστούμε μία κατάσταση, με αποτέλεσμα να πάμε σε πιο κλειστό ροτέισον με αδόκιμα σχήματα. Είχαμε αδικαιολόγητο εκνευρισμό από την κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Όταν κάναμε τα απλά πράγματα, σκοράραμε. Βάλαμε σχεδόν 100 πόντους με 30% στο τρίποντο και με 15 λάθη. Αν προστατεύαμε τη μπάλα, θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε πολύ περισσότερο το σκορ. Κερδίσαμε και πρέπει να μείνουμε εκεί».
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε σχετικά με την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς: «Ο Τζόουνς έχει ένα σφίξιμο στον δικέφαλο, θα κάνει μαγνητική για να δούμε αν έχει ζημιά ή όχι. Προστατεύθηκε. Δημιουργήθηκε μια δυσκολία στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος, βγήκε και ο Βεζένκοφ στους 15 και μπήκαμε σε μία περίοδο νευρικότητας».
Εν συνεχεία, ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά χαρακτήρισε πολύπλευρο ταλέντο τον Ταϊσον Ουόρντ, μετά το triple double που σημείωσε (18 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ). «Ο Ουόρντ δείχνει ότι είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, απλώς πρέπει να τα κάνει συστηματικά. Διάβασε καλά το παιχνίδι, είναι ένας παίκτης που πηγαίνει στις 50-50 κατοχές, πηγαίνει στο ριμπάουντ, προσφέρει σε πολλούς τομείς και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό», εξήγησε.
Για τη νίκη, επί του Κολοσσού, ο Μπαρτζώκας είπε: «Συγχαρητήρια στον Κολοσσό, πιστοποίησε την ανοδική του πορεία. Έπαιξε καλά. Εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι είχαμε τέταρτο ματς σε μία εβδομάδα, ότι δεν είχαμε αρκετούς παίκτες. Έπρεπε να διαχειριστούμε μία κατάσταση, με αποτέλεσμα να πάμε σε πιο κλειστό ροτέισον με αδόκιμα σχήματα. Είχαμε αδικαιολόγητο εκνευρισμό από την κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Όταν κάναμε τα απλά πράγματα, σκοράραμε. Βάλαμε σχεδόν 100 πόντους με 30% στο τρίποντο και με 15 λάθη. Αν προστατεύαμε τη μπάλα, θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε πολύ περισσότερο το σκορ. Κερδίσαμε και πρέπει να μείνουμε εκεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα