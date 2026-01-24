Πρόεδρος Πανσερραϊκού: Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσα έγιναν στη Λάρισα
SPORTS
Super League 1 ΑΕΛ Πανσερραϊκός Τάσος Καζίας

Πρόεδρος Πανσερραϊκού: Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσα έγιναν στη Λάρισα

Ο Τάσος Καζίας μετά το τέλος του αγώνα που βρήκε νικήτρια την ΑΕΛ ξέσπασε κατά των διαιτητικών αποφάσεων

Πρόεδρος Πανσερραϊκού: Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσα έγιναν στη Λάρισα
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η Λάρισα επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού σ' ένα ματς που είχε τον χαρακτήρα τελικού παραμονής στη Super League 1, με τους φιλοξενούμενους όμως να έχουν μεγάλα παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις και το VAR.

Ο πρόεδρος των «λιονταριών» στις δηλώσεις που έκανε στο τέλος του ματς μίλησε για «μαύρη σελίδα το ελληνικού ποδοσφαίρου», ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα του δεν τα παρατάει και θα συνεχίσει να παλεύει για την παραμονή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου του Πανσερραϊκού:
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για το αγωνιστικό σήμερα, ούτε υπάρχει λόγος να μιλήσει ο προπονητής. Αυτό που συνέβη είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά κρίμα. Δεν απαιτούμε και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, παρά μόνο σεβασμό στον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας μέσα στο γήπεδο.



Αναφερόμαστε στη φάση του πέναλτι, που είναι ξεκάθαρο χέρι, με το VAR να δείχνει στον διαιτητή μόνο την αρχική φάση της εξέλιξης και όχι ολόκληρη τη φάση. Δεν μιλάμε μόνο για πέναλτι, αλλά και για κόκκινη κάρτα που έπρεπε να δοθεί. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες φάσεις που προκαλούν έντονα ερωτηματικά, καθώς και το γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσει.

Ο Πανσερραϊκός θα συνεχίσει να παλεύει. Έχουμε ακόμη 55 βαθμούς μπροστά μας και στο τέλος, όποιος παλεύει, νικά. Οι βαθμολογικές αποστάσεις είναι μικρές, ωστόσο αν συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες αγωνιστικές, και ειδικά σήμερα, είναι πιθανό κάποιοι να μη θέλουν τον Πανσερραϊκό στη Stoiximan Super League. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να τα καταφέρουμε.

Κλείσιμο
Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια στον προπονητή, τον κύριο Σαραγόσα, για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας του απέναντι σε αυτές τις συνθήκες. Αγωνιστικά, η ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι· από εκεί και πέρα, όλοι είδαμε τι συνέβη».
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης