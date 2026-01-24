Πρόεδρος Πανσερραϊκού: Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσα έγιναν στη Λάρισα
Πρόεδρος Πανσερραϊκού: Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσα έγιναν στη Λάρισα
Ο Τάσος Καζίας μετά το τέλος του αγώνα που βρήκε νικήτρια την ΑΕΛ ξέσπασε κατά των διαιτητικών αποφάσεων
Η Λάρισα επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού σ' ένα ματς που είχε τον χαρακτήρα τελικού παραμονής στη Super League 1, με τους φιλοξενούμενους όμως να έχουν μεγάλα παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις και το VAR.
Ο πρόεδρος των «λιονταριών» στις δηλώσεις που έκανε στο τέλος του ματς μίλησε για «μαύρη σελίδα το ελληνικού ποδοσφαίρου», ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα του δεν τα παρατάει και θα συνεχίσει να παλεύει για την παραμονή.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου του Πανσερραϊκού:
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για το αγωνιστικό σήμερα, ούτε υπάρχει λόγος να μιλήσει ο προπονητής. Αυτό που συνέβη είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά κρίμα. Δεν απαιτούμε και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, παρά μόνο σεβασμό στον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας μέσα στο γήπεδο.
Αναφερόμαστε στη φάση του πέναλτι, που είναι ξεκάθαρο χέρι, με το VAR να δείχνει στον διαιτητή μόνο την αρχική φάση της εξέλιξης και όχι ολόκληρη τη φάση. Δεν μιλάμε μόνο για πέναλτι, αλλά και για κόκκινη κάρτα που έπρεπε να δοθεί. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες φάσεις που προκαλούν έντονα ερωτηματικά, καθώς και το γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσει.
Ο Πανσερραϊκός θα συνεχίσει να παλεύει. Έχουμε ακόμη 55 βαθμούς μπροστά μας και στο τέλος, όποιος παλεύει, νικά. Οι βαθμολογικές αποστάσεις είναι μικρές, ωστόσο αν συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες αγωνιστικές, και ειδικά σήμερα, είναι πιθανό κάποιοι να μη θέλουν τον Πανσερραϊκό στη Stoiximan Super League. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να τα καταφέρουμε.
Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια στον προπονητή, τον κύριο Σαραγόσα, για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας του απέναντι σε αυτές τις συνθήκες. Αγωνιστικά, η ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι· από εκεί και πέρα, όλοι είδαμε τι συνέβη».
