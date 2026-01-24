Serie A: Η Ίντερ έριξε 6άρα στην Πίζα με 6 διαφορετικούς παίκτες και ξέφυγε στο +6, δείτε τα γκολ
Οι νερατζούρι βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ στην έδρας τους αλλά αντέδρασαν, γύρισαν το ματς πριν το ημίχρονο και με το εντυπωσιακό 6-2 απέκτησαν απόσταση από τη Μίλαν

Η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο τον αγώνα με την Πίζα, μένοντας πίσω στο σκορ με 2-0, όμως με μία εντυπωσιακή «επιστροφή» έφτασε στο εμφατικό 6-2 που της έδωσε τη δυνατότητα να «ξεφύγει» με 6 βαθμούς απ' τη δεύτερη Μίλαν, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

Τα δυο τέρματα του Μορέο στο 11' και στο 23' έκαναν τον Κριστιάν Κίβου να... βγει απ' τα ρούχα του, όμως οι ποδοσφαιριστές του τον... ηρέμησαν, πριν πάνε καν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Τα τρία γκολ απ' τους Ζιελίνσκι (39' πέναλτι), Λαουτάρο Μαρτίνες (41') και Εσπόζιτο (45'+2') έδωσαν προβάδισμα στους «νερατζούρι», που «τελείωσαν» το ματς με εντυπωσιακό τρόπο χάρις στα τέρματα των Ντιμάρκο, Μπονί και Μιχιταριάν.

CRAZY GAME: COMEBACK AND SIX GOALS ⚡🖤💙 | INTER 6–2 PISA | SERIE A 25/26 HIGHLIGHTS


Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Ίντερ-Πίζα 6-2 (39' πέν. Ζιελίνσκι, 41' Μαρτίνες, 45'+2' Εσπόζιτο, 82' Ντιμάρκο, 86' Μπονί, 90'+3' Μιχιταριάν - 11', 23' Μορέο)
Κόμο-Τορίνο 24/01
Φιορεντίνα-Κάλιαρι 24/01
Λέτσε-Λάτσιο 24/01
Σασουόλο-Κρεμονέζε 25/01
Αταλάντα-Πάρμα 25/01
Τζένοα-Μπολόνια 25/01
Γιουβέντους-Νάπολι 25/01
Ρόμα-Μίλαν 25/01
Βερόνα-Ουντινέζε 26/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Ίντερ 52 -22αγ.
Μίλαν 46
Νάπολι 43
Ρόμα 42
Γιουβέντους 39
Κόμο 37
Αταλάντα 32
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Κάλιαρι 22
Τζένοα 20
Φιορεντίνα 17
Λέτσε 17
Βερόνα 14
Πίζα 14 -22αγ.

