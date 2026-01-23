Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Εθνική πόλο: Χωρίς τον Θόδωρο Βλάχο στον πάγκο της στον μικρό τελικό της Κυριακής - «Κάναμε ένα από τα χειρότερα μας αμυντικά παιχνίδια»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στον ημιτελικό με την Ουγγαρία και στη θέση του στον μικρό τελικό της Κυριακής στο Βελιγράδι θα είναι ο Τάσος Σχίζας
Η Ελλάδα έχασε με 15-12 από την Ουγγαρία και έμεινε εκτός τελικού στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών του Βελιγραδίου.
Έτσι την Κυριακή (18:00) θα παίξει για το χάλκινο μετάλλιο με Ιταλία ή Σερβία.
Στον πάγκο της σ' αυτό το ματς μεταλλίου δεν θα είναι ο Θόδωρος Βλάχος. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποβλήθηκε με κόκκινη για διαμαρτυρία λίγο πριν το φινάλε του ημιτελικού.
Έτσι προπονητής της ομάδας θα είναι ο Τάσος Σχίζας, άμεσος συνεργάτης του Θόδωρου Βλάχου και παλιός σπουδαίος αμυντικός της Εθνικής.
Μετά τον αγώνα ο Θόδωρος Βλάχος είπε στην ΕΡΤ
«Μπορεί να φάνηκε ότι στο τρίτο οκτάλεπτο μείναμε πίσω στο σκορ και αυτό μας παρέσυρε και στο τέταρτο, όμως δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο οκτάλεπτα. Δεν κάναμε άμυνα στον παίκτη λιγότερο. Οι τερματοφύλακές μας δεν είχαν βοήθεια από κανέναν. Ένα από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει. Σε έναν ημιτελικό πρέπει να είσαι πολύ καλύτερος σε βασικά πράγματα, όπως είναι ο παίκτης λιγότερος.
Στην επίθεση δεν είχαμε το σθένος και την ψυχολογία να είμαστε καλύτεροι, σήμερα ήμασταν στο 0 σε αυτό το κομμάτι.
Το παιχνίδι τους το ξέραμε, ξέραμε ότι θα τραβήξουν, ότι θα σπρώξουν, δεν είναι κάτι που μας αιφνιδίασε. Τα καλά σουτ των Ούγγρων θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στα καλά μπλοκ των Ελλήνων. Σήμερα δεν ήμασταν καλοί σε αυτό, μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συνέβη σήμερα».
Για την κόκκινη κάρτα τόνισε: «Ζήτησα challenge για μια ίσως brutality στον Παπαναστασίου, μου το ζήτησε εκείνος. Είχα μια κίτρινη και μου έβγαλε κίτρινη ίσως γιατί διαμαρτυρήθηκα. Πρέπει να δω και εγώ τι συνέβη. Δυστυχώς συνέβη».
Για τον μικρό τελικό της Κυριακής: «Υπάρχει ένας τελικός μεταλλίου, δεν θα είμαι στον πάγκο, θα είναι ο συνεργάτης μου ο Τάσος Σχίζας. Σημασία έχει να ανασυνταχθούμε και να παίξουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει, να παίξουμε άμυνα. Βέβαια δεν έχει χαθεί κάτι. Έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Και σήμερα μπορούσαμε. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε».
