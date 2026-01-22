Σαν σήμερα 20 χρόνια πριν ο Κόμπι Μπράιαντ πέτυχε 81 πόντους γράφοντας ιστορία, δείτε βίντεο
SPORTS
Οι Λέικερς υποδέχονταν τους Ράπτορς στις 22 Ιανουαρίου του 2006, μέρα στην οποία ο «Black Mamba» αποφάσισε να γράψει το όνομά του στην ιστορία του αθλήματος

Στις 22 Ιανουαρίου του 2006 στο Λος Άντζελες, οι Λέικερς υποδέχτηκαν τους Τορόντο Ράπτορς και το τελικό σκορ ήταν 122-104.

Κανένας δε νοιάζεται φυσικά για το αποτέλεσμα αφού σε εκείνο το ματς σημειώθηκε ρεκόρ πόντων από τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο σεληνιασμένος Κόμπι Μπράιαντ μέτρησε 81 πόντους εκείνο το βράδυ πριν από ακριβώς 20 χρόνια, γράφοντας ιστορία στο ΝΒΑ, καθώς πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, πίσω μόνο από το ασύλληπτο – και υποθέτουμε εσαεί ακατάρριπτο – στρογγυλό 100αρικο του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν από το 1962.

Ο αείμνηστος «Black Mamba» τέλειωσε το ματς με 18/20 βολές, 7/13 τρίποντα και 28/46 σουτ συνολικά, παίζοντας 42 λεπτά.


O τότε βασικός σέντερ των Λέικερς, Κουάμε Μπράουν, ήταν εκείνος που προσπάθησε με διαδοχικά σκριν να κάνει χώρο στον συμπαίκτη του να σκοράρει, δηλώνοντας με άκρως χιουμοριστικό τρόπο μετά το ματς:

«Δεν διασκεδάσατε αρκετά; Εγώ μαζί με τον Κόμπι βάλαμε… 84 πόντους».

Το ρεκόρ του Τσάμπερλεϊν δεν έχει σπάσει ως σήμερα, αλλά ούτε και του Κόμπι.

Κλείσιμο
O Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 73 πόντους στις 26 Ιανουαρίου (το ‘χει ο μήνας φαίνεται…) του 2024, ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ και ο Ντόνοβαν Μίτσελ έχουν ρεκόρ 71 πόντων.

Τους 70 πόντους έπιασε και ο Ντέβιν Μπούκερ το 2017, όπως και ο Τζοέλ Εμπίντ στις … 22 Ιανουαρίου (ω! τι σύμπτωση) του 2024…

