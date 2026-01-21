Ο «Μαδριλένος» Αντσελότι επέστρεψε στο Μπερναμπέου και αποθέωσε την Ρεάλ για την εξάρα
Ο «Μαδριλένος» Αντσελότι επέστρεψε στο Μπερναμπέου και αποθέωσε την Ρεάλ για την εξάρα

Ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας απόλαυσε τη θριαμβευτική νίκη της «Βασίλισσας» επί της Μονακό και χειροκροτήθηκε από τους Μαδριλένους, δηλώνοντας πιστός του συλλόγου

Ο «Μαδριλένος» Αντσελότι επέστρεψε στο Μπερναμπέου και αποθέωσε την Ρεάλ για την εξάρα
Ο Κάρλο Αντσελότι επέστρεψε εκεί που δοξάστηκε. Ο 66χρονος τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση τριών Champions League (2014, 2022, 2024), βρέθηκε στα επίσημα του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό που ολοκληρώθηκε με το θριαμβευτικό 6-1 για τη «βασίλισσα».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ιταλός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα ευρωπαϊκή παράσταση της πρώην ομάδας του, η οποία πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στους «16» και διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στην πρώτη τετράδα της League Phase.

«Τι νύχτα Champions League!»
Ο «Καρλέτο» μοιράστηκε το συναίσθημά του με τους εκατομμύρια ακολούθους του στα social media, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του μπροστά από την τροπαιόθηκη με τα 15 Κύπελλα Πρωταθλητριών.

«Τι νύχτα Champions League στο Μπερναμπέου! Ευχαριστώ όλους τους Μαδριλένους για τη θερμή υποδοχή τους. Καλή τύχη στο υπόλοιπο της σεζόν και ¡Hala Madrid!», έγραψε χαρακτηριστικά.


Παρακολούθησε τα «παιδιά» του
Η επίσκεψη του Αντσελότι είχε και κατασκοπευτικό χαρακτήρα, καθώς είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους παίκτες που καλεί πλέον στην εθνική Βραζιλίας.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς με ένα γκολ και δύο ασίστ και έλαβε το βραβείο του MVP κάτω από το βλέμμα του προπονητή του στη «Σελεσάο». Ο Κάιο Ενρίκε, ο αριστερός μπακ της Μονακό βρέθηκε επίσης υπό το μικροσκόπιο του Ιταλού τεχνικού. Οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν στον Αντσελότι να δει αγωνιζόμενους τους Μιλιτάο και Ροντρίγκο.

Κλείσιμο
Με το βλέμμα στο Μουντιάλ
Ο Αντσελότι προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις μεγάλες προκλήσεις της Βραζιλίας. Τον ερχόμενο Μάρτιο, η «πεντακαμπέο» θα δώσει δύο σπουδαία φιλικά στις ΗΠΑ κόντρα σε Γαλλία και Κροατία, ως τελική πρόβα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκεί, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει στον 3ο όμιλο τις ομάδες του Μαρόκου, της Αϊτής και της Σκωτίας.

