Μπέιλ για Αλόνσο: «Έκανε λάθος διαχείριση, στη Ρεάλ πρέπει να είσαι μάνατζερ όχι προπονητής»
Ο πρώην συμπαίκτης του Ισπανού στη Ρεάλ Μαδρίτης υποστήριξε ότι η Μερέγχες είναι πολύ δύσκολο «καράβι» για να κουμαντάρεις και είναι σημαντικό να διαχειρίζεσαι τις προσωπικότητες των παικτών
Η πορεία του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχτηκε βραχεία, με τον Ισπανό προπονητή να αποχωρεί μέσα σε λίγους μήνες και τον Άλβαρο Αρμπελόα να τον αντικαθιστά.
Την εκτίμησή του για το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές κλήθηκε να κάνει ο Γκάρεθ Μπέιλ, μιλώντας στο TNT Sports.
Ο Ουαλός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εξήγησε πως θεωρεί τον Αλόνσο εξαιρετικό προπονητή, ωστόσο υπέδειξε πως το λάθος του ήταν ότι έπρεπε να συμπεριφέρεται περισσότερο ως μάνατζερ και να διαχειρίζεται τους σούπερ σταρ της Βασίλισσας και λιγότερο ως κόουτς.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, κέρδισε όσα κέρδισε στη Λεβερκούζεν, πήρε τίτλους, προπόνησε την ομάδα τρομερά καλά. Αλλά όταν έρχεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής αλλά μάνατζερ.
Πρέπει να διαχειρίζεσαι τα «εγώ» στα αποδυτήρια. Δεν χρειάζεται να κάνεις τόσο τακτικά πράγματα, στα αποδυτήρια υπάρχουν σούπερ σταρ που μπορούν να αλλάξουν τους αγώνες μέχρι να ανοίξεις και να κλείσεις τα μάτια.
Οπότε ναι, μπορείς να πεις ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και tactician αλλά στη Μαδρίτη, προφανώς, αυτό δεν δούλεψε».
Spot on from Don Garry Bale pic.twitter.com/vwlusYYPAi— 🫵🏽 (@idoxvi) January 20, 2026
