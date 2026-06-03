Ολυμπιακός: Εκτός εξάδας των ξένων του 1ου τελικού με τον Παναθηναϊκό οι Χολ, Νιλικίνα
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Γιώργος Μπαρτζώκας

Ολυμπιακός: Εκτός εξάδας των ξένων του 1ου τελικού με τον Παναθηναϊκό οι Χολ, Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 21:00 στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Εκτός εξάδας των ξένων του 1ου τελικού με τον Παναθηναϊκό οι Χολ, Νιλικίνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 21:00 στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό στον 1ο τελικό της Stoiximan Basket League. 

Εκτός για τους Πειραιώτες είναι ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να κόψει από την εξάδα των ξένων τους Νιλικίνα, Χολ. 

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου που φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου που φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης