Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Ολυμπιακός: Εκτός εξάδας των ξένων του 1ου τελικού με τον Παναθηναϊκό οι Χολ, Νιλικίνα
Ολυμπιακός: Εκτός εξάδας των ξένων του 1ου τελικού με τον Παναθηναϊκό οι Χολ, Νιλικίνα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 21:00 στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 21:00 στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό στον 1ο τελικό της Stoiximan Basket League.
Εκτός για τους Πειραιώτες είναι ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να κόψει από την εξάδα των ξένων τους Νιλικίνα, Χολ.
Η 11αδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.
Εκτός για τους Πειραιώτες είναι ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να κόψει από την εξάδα των ξένων τους Νιλικίνα, Χολ.
Η 11αδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.
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