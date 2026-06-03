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Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας σφυρίζουν τον 1ο τελικό της Basket League
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας σφυρίζουν τον 1ο τελικό της Basket League
Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου τελικού έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει
Όλα έτοιμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στους δυο «αιωνίους», σε μια σειρά που θα καθορίσει τον πρωταθλητή Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.
Περίπου δυο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, γνωστοποιήθηκε από την ΕΟΚ, η διαιτητική ομάδα η οποία θα αναλάβει το παιχνίδι.
Αυτή θα αποτελείται από τη Τσαρούχα, τον Τσιμπούρη και τον διαιτητή Κατραχούρα, οι οποίοι έφτασαν στο φαληρικό γήπεδο, λίγη ώρα πριν γίνει η ανακοίνωση των ορισμών.
Αναλυτικά οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τσαρούχα-Τσιμπούρης-Κατραχούρας (Νιγιάννης-Ντίνος)
Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στους δυο «αιωνίους», σε μια σειρά που θα καθορίσει τον πρωταθλητή Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.
Περίπου δυο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, γνωστοποιήθηκε από την ΕΟΚ, η διαιτητική ομάδα η οποία θα αναλάβει το παιχνίδι.
Αυτή θα αποτελείται από τη Τσαρούχα, τον Τσιμπούρη και τον διαιτητή Κατραχούρα, οι οποίοι έφτασαν στο φαληρικό γήπεδο, λίγη ώρα πριν γίνει η ανακοίνωση των ορισμών.
Αναλυτικά οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τσαρούχα-Τσιμπούρης-Κατραχούρας (Νιγιάννης-Ντίνος)
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