Ξέσπασε ο Λουίς Ενρίκε μετά την ήττα της Παρί από την Σπόρτινγκ: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα σκα@@@@@ άθλημα»
Ο Ισπανός τεχνικός της Παρί τα έβαλε με την «θεά τύχη» για την ήττα της ομάδας του από τη Σπόρτινγκ στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Η Παρί Σεν Ζερμέν έπεσε θύμα έκπληξης στη Λισαβόνα, καθώς η Σπόρτινγκ με συμβολή του Βαγιαννίδη που είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ κατάφερε να επικρατήσει 2-1 και να πάρει μια ανέλπιστη νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Το τελικό σκορ πάντως δεν αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα, μιας και οι Παριζιάνοι ήταν καταιγιστικοί αλλά σπάταλοι μπροστά από την αντίπαλη εστία.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, χαρακτήρισε τον αγώνα ως το κορυφαίο εκτός έδρας ματς της ομάδας του τη φετινή σεζόν και στάθηκε στην άδικη φύση του ποδοσφαίρου.
«Είναι ποδόσφαιρο. Ήταν το καλύτερο εκτός έδρας παιχνίδι μας αυτή τη σεζόν. Ήμασταν καλύτεροι από τους αντιπάλους μας. Ξεκάθαρα αξίζαμε να κερδίσουμε.
Είναι απογοητευτικό, πολύ άδικο. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα σκα@@@@@ άθλημα» τόνισε χαρακτηριστικά για μετά την ήττα της ομάδας του.
