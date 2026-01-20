NBA All Star Game 2026: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς σάρωσαν την ψηφοφορία, εκτός βασικής πεντάδας ο ΛεΜπρόν
SPORTS
NBA All Star Game Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς ΛεΜπρόν Τζέιμς

NBA All Star Game 2026: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς σάρωσαν την ψηφοφορία, εκτός βασικής πεντάδας ο ΛεΜπρόν

Πρώτος σε ψήφους ο Λούκα Ντόντσιτς, δεύτερος ο «Greek Freak» – Ιστορική απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από το αρχικό σχήμα

NBA All Star Game 2026: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς σάρωσαν την ψηφοφορία, εκτός βασικής πεντάδας ο ΛεΜπρόν
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για το NBA All Star Game 2026, με τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχούν απόλυτα στις προτιμήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή τους υπεροχή στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ κατέκτησε την κορυφή της ψηφοφορίας, συγκεντρώνοντας 3.402.967 ψήφους, ενώ ακολούθησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 3.218.398. Οι δύο Ευρωπαίοι βρίσκονταν σταθερά στις πρώτες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σε κάθε ενδιάμεση καταμέτρηση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, για πρώτη φορά έπειτα από 21 χρόνια, δεν θα ξεκινήσει βασικός στο All Star Game. Ο «Βασιλιάς» συγκέντρωσε 1.819.776 ψήφους και κατετάγη 8ος στη Δύση, μένοντας εκτός αρχικής πεντάδας.



Οι βασικές πεντάδες Ανατολής και Δύσης

Στην Ανατολή, στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα βρεθούν οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι και Κέιντ Κάνινχαμ, συνθέτοντας μια ιδιαίτερα αθλητική και εκρηκτική πεντάδα.

Στη Δύση, ξεχώρισαν οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Στεφ Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιαμά, σε ένα σχήμα που συνδυάζει εμπειρία, ταλέντο και μέλλον.

Το NBA All Star Game 2026 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στις εντυπωσιακές μονομαχίες και στο ιστορικό σκηνικό της φετινής διοργάνωσης.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης