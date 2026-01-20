NBA All Star Game 2026: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς σάρωσαν την ψηφοφορία, εκτός βασικής πεντάδας ο ΛεΜπρόν
Πρώτος σε ψήφους ο Λούκα Ντόντσιτς, δεύτερος ο «Greek Freak» – Ιστορική απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από το αρχικό σχήμα
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για το NBA All Star Game 2026, με τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχούν απόλυτα στις προτιμήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή τους υπεροχή στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ κατέκτησε την κορυφή της ψηφοφορίας, συγκεντρώνοντας 3.402.967 ψήφους, ενώ ακολούθησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 3.218.398. Οι δύο Ευρωπαίοι βρίσκονταν σταθερά στις πρώτες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σε κάθε ενδιάμεση καταμέτρηση.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, για πρώτη φορά έπειτα από 21 χρόνια, δεν θα ξεκινήσει βασικός στο All Star Game. Ο «Βασιλιάς» συγκέντρωσε 1.819.776 ψήφους και κατετάγη 8ος στη Δύση, μένοντας εκτός αρχικής πεντάδας.
Στη Δύση, ξεχώρισαν οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Στεφ Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιαμά, σε ένα σχήμα που συνδυάζει εμπειρία, ταλέντο και μέλλον.
Το NBA All Star Game 2026 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στις εντυπωσιακές μονομαχίες και στο ιστορικό σκηνικό της φετινής διοργάνωσης.
The top finishers by conference in the final fan returns for NBA All-Star Voting ⬇️ https://t.co/PhMfdofA5s pic.twitter.com/KgGSislFOl— NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2026
Οι βασικές πεντάδες Ανατολής και ΔύσηςΣτην Ανατολή, στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα βρεθούν οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι και Κέιντ Κάνινχαμ, συνθέτοντας μια ιδιαίτερα αθλητική και εκρηκτική πεντάδα.
