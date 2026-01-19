Χιούλμαντ: «Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρες αρχές, πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνισή μας»
SPORTS
Κάσπερ Γιούλμαντ Ολυμπιακός Λεβερκούζεν

Χιούλμαντ: «Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρες αρχές, πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνισή μας»

Ο τεχνικός της Λεβερκούζεν αποθέωσε την ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκη – Με τρεις σημαντικές απουσίες και 1.500 οπαδούς στο πλευρό τους οι Γερμανοί

Χιούλμαντ: «Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρες αρχές, πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνισή μας»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσει η Λεβερκούζεν τον αυριανό (20/1) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ανέλυσε ο τεχνικός της γερμανικής ομάδας, Κάσπερ Χιούλμαντ στη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι ένα γήπεδο (σ.σ. «Γ. Καραϊσκάκης») που δημιουργεί συναισθήματα και με μία σούπερ ατμόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο και έχει έναν έμπειρο τεχνικό με ξεκάθαρες ποδοσφαιρικές αρχές. Θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνισή μας στο ματς αυτό».

Η Λεβερκούζεν θα έχει στο πλευρό της περίπου 1.500 φιλάθλους της, ενώ δεν προπονήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της επί γερμανικού εδάφους.

Οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα μείνουν εκτός μάχης, ενώ δεν υπολογίζεται επίσης ο Έντμοντ Ταπσόμπα, που επέστρεψε με πρόβλημα τραυματισμού από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπουρκίνα Φάσο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης