Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι: «Αδικαιολόγητο να σβήνουμε μετά το 25ο λεπτό»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Μαρούσι

Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι: «Αδικαιολόγητο να σβήνουμε μετά το 25ο λεπτό»

Ο Έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην καθίζηση της ομάδας του μετά το 25ο λεπτό του αγώνα με το Μαρούσι

Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι: «Αδικαιολόγητο να σβήνουμε μετά το 25ο λεπτό»
Ο Ολυμπιακός μπορεί να επικράτησε του Αμαρουσίου, πετυχαίνοντας τρίτη διαδοχική 100άρα στη Stoiximan Basket League, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον τρόπο που χαλάρωσε η ομάδα του από το 25ο λεπτό και έπειτα.

Ενώ στάθηκε στον Ταϊρίκ Τζόουνς και στην προσαρμογή του στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Προφανώς, περπατητά τη βγάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν υπήρχε δικαιολογία. Είχε έρθει αρκετός κόσμος και είναι αδικαιολόγητο να σβήσουμε από το 25' και μετά έτσι».

Για την επιθετική βελτίωση: «Καταρχάς συμφωνώ. Πασάρουμε πολύ περισσότερο, είναι πιο κατανεμημένα τα πράγματα και φυσικά έχουμε πολύ επιθετικό ταλέντο».

Για τις 35 ασίστ: «Είναι πολύ καλός αριθμός σίγουρα και δείτε πόσα ανοιχτά σουτ χάσαμε, θα μπορούσαν να πάνε πάνω από 40. Δείχνουν κάτι, αλλά επαναλαμβάνω θα έπρεπε να ήμασταν πιο σοβαροί στο τελευταίο δεκάλεπτο».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Πάρα πολύ, είναι πολύ καλός παίκτης, τον χρειαζόμαστε. Μόνο το γεγονός ότι ο Μιλουτίνοφ έκανε προπόνηση και δεν έπαιξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης