Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89: Με ακόμα μία 100αρα συνέχισαν αήττητοι στη Basket League οι ερυθρόλευκοι, δείτε βίντεο

Τρίτη διαδοχική 100αρα για τους ερυθρόλευκους μετά τα ματς με Καρδίτσα και Παρτίζαν με κορυφαίο για ακόμα μία φορά τον Σάσα Βεζένκοβ