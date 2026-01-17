Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89: Με ακόμα μία 100αρα συνέχισαν αήττητοι στη Basket League οι ερυθρόλευκοι, δείτε βίντεο
Τρίτη διαδοχική 100αρα για τους ερυθρόλευκους μετά τα ματς με Καρδίτσα και Παρτίζαν με κορυφαίο για ακόμα μία φορά τον Σάσα Βεζένκοβ
Μετά την 100άρα στην Καρδίτσα και την Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμα μία για να κλείσει την εβδομάδα.
Αυτήν τη φορά απέναντι στο Μαρούσι, το οποίο και κέρδισε στο ΣΕΦ με 104-89 στη 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ.
Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι καρφωμένο στο... γκάζι.
Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε νωρίς νωρίς διψήφιος και το 16-15 του 5ου λεπτού μετατράπηκε σε 30-19 στο 9', την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν ήδη έξι παίκτες που σκόραραν.
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβασαν ρυθμό σε κανένα σημείο και στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Ο Φουρνιέ συνέχισε να βάζει τον Τζόουνς στην εξίσωση, με το σκορ να φτάνει στο 45-27 μετά από 14 λεπτά.
Με 8/15 τρίποντα και 15/19 δίποντα, μαζί με 7 επιθετικά ριμπάουντ και 20 ασίστ, ο Ολυμπιακός φυσιολογικά εκτόξευσε την παραγωγικότητά του (61-41, 20').
Προφανώς η αναμέτρηση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο μέρος, παρότι δύο πάσες πίσω από την πλάτη των Βεζένκοβ και Λαρεντζάκη, εξόργισαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Το Μαρούσι μείωσε σε 70-52 (25') αλλά τα σουτ των Λαρεντζάκη και Ντόρσεϊ εκτόξευσαν ξανά τη διαφορά (83-58, 28').
Ο Ολυμπιακός μπορεί να χαλάρωσε λίγο στην άμυνα, δίνοντας ευκαιρία στο Μαρούσι να πλησιάσει και στους 14, αλλά όταν ήθελε στην επίθεση έβγαζε πολύ όμορφες συνεργασίες.
Φτάνοντας τελικά στο 104-89, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89
