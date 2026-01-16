Ρότζερ Φέντερερ: Επέστρεψε στη δράση στο Australian Open και αποθεώθηκε ο Φέντερερ, βίντεο
Ο 44χρονος θρύλος του τένις νίκησε σε προπονητικό διπλό τον Κάσπερ Ρουντ στη Rod Laver Arena

Στη δράση επέστρεψε ο Ρότζερ Φέντερερ

Ο 44χρονος Ελβετός που έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από το τένις αλλά είναι για πάντα ο θρύλος του αθλήματος ταξίδεψε στη Μελβούρνη για το Australian Open το οποίο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (18.1). 

Ο Ρότζερ Φέντερερ μάλιστα επέστρεψε στη Rod Laver Arena όπου κατέκτησε 6 φορές τον τίτλο στο Australian Open για να παίξει προπονητικό διπλό με τον Κάσπερ Ρουντ (Νο13). 

Ο κάτοχος των 20 Grand Slam κέρδισε μάλιστα τον Νορβηγό με 7-2 στο τάι μπρέικ και αποθεώθηκε από χιλιάδες θεατές.

Roger Federer v Casper Ruud Tiebreak | Australian Open 2026

