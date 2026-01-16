Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ρότζερ Φέντερερ: Επέστρεψε στη δράση στο Australian Open και αποθεώθηκε ο Φέντερερ, βίντεο
Ο 44χρονος θρύλος του τένις νίκησε σε προπονητικό διπλό τον Κάσπερ Ρουντ στη Rod Laver Arena
Στη δράση επέστρεψε ο Ρότζερ Φέντερερ.
Ο 44χρονος Ελβετός που έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από το τένις αλλά είναι για πάντα ο θρύλος του αθλήματος ταξίδεψε στη Μελβούρνη για το Australian Open το οποίο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (18.1).
Ο Ρότζερ Φέντερερ μάλιστα επέστρεψε στη Rod Laver Arena όπου κατέκτησε 6 φορές τον τίτλο στο Australian Open για να παίξει προπονητικό διπλό με τον Κάσπερ Ρουντ (Νο13).
Ο κάτοχος των 20 Grand Slam κέρδισε μάλιστα τον Νορβηγό με 7-2 στο τάι μπρέικ και αποθεώθηκε από χιλιάδες θεατές.
