Βίντεο: Τενίστας έκοψε τα μαλλιά του εν ώρα αγώνα και έγινε viral

Τένις Μαλλιά Ψαλίδι Άντι Μάρεϊ Όκλαντ

Ο Αργεντινός Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι έγινε viral όταν μετά το τέλος ενός γκέιμ αποφάσισε να περιποιηθεί την πλούσια κόμη του

Δημήτρης Τυχάλας
Η σεζόν στο τένις ξεκίνησε με τα τουρνουά που διεξάγονται αυτήν την εποχή σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, αλλά ήδη έχουμε την πρώτη τρομερή εικόνα και δεν αφορά κάποιον τρελό πόντο.

Στο τουρνουά ATP 250 του Όκλαντ για τον πρώτο γύρο, ο περσινός νικητής Αλεχάντρο Ταμπίλο αντιμετώπισε τον Αργεντινό Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι με τον πρώτο να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά και να επικρατεί με 2-0 σετ (6-4, 6-2).

Ωστόσο στη διάρκεια του αγώνα ο Καραμπέλι βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όταν μετά το τέλος ενός γκέιμ και με τον αντίπαλο του μπροστά στο σκορ, αποφάσισε να… κόψει τα μαλλιά του.



Πάντως ακόμη κι όταν απαλλάχθηκε από τις τρίχες που τον εμπόδιζαν να βλέπει καλά τα χτυπήματα του αντιπάλου του, η εικόνα του δεν βελτιώθηκε με τον Ταμπίλο να επικρατεί εύκολα.

Εδώ να σημειώσουμε ότι αυτό το σκηνικό δεν είναι πρωτόγνωρο στο χώρο του τένις, καθώς ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και το 2015 με πρωταγωνιστή μάλιστα τον Άντι Μάρεϊ.

Ο Βρετανός τενίστας κατά τη διάρκεια αγώνα του με τον Ραφαέλ Ναδάλ για το ATP World Tour (νυν ATP Finals) κι αφού είχε ζητήσει τη βοήθεια του γιατρού του αγώνα, πριν επιστρέψει στο γήπεδο του ζήτησε να του δανείσει το ψαλιδάκι του προκειμένου να... περιποιηθεί και αυτός τα μαλλιά του που τον ενοχλούσαν.


Murray Looking Trim
