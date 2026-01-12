Τράπανι: Αποκλεισμός από το ιταλικό πρωτάθλημα και πρόστιμο 600.000 ευρώ
Τράπανι: Αποκλεισμός από το ιταλικό πρωτάθλημα και πρόστιμο 600.000 ευρώ

Η Τράπανι αποκλείστηκε επισήμως από το ιταλικό πρωτάθλημα, με την LBA να ακυρώνει όλους τους αγώνες της και να επιβάλει πρόστιμο 600.000 ευρώ

Τράπανι: Αποκλεισμός από το ιταλικό πρωτάθλημα και πρόστιμο 600.000 ευρώ
Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν την Τράπανι δημιούργησαν πρωτοφανή κατάσταση το προηγούμενο διάστημα, με την ομάδα να φτάνει στο σημείο να μείνει με μόλις έναν παίκτη στο παρκέ κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με την Τρέντο, με το ματς να ολοκληρώνεται μόλις στο 4ο λεπτό.

Οι τίτλοι τέλους γράφτηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 12/1, αφού η Τράπανι αποκλείστηκε επισήμως από το ιταλικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, η ιταλική λίγκα ακύρωσε όλους τους αγώνες της και επέβαλε πρόστιμο 600.000 ευρώ.

Νωρίτερα, η Τράπανι αποκλείστηκε αυτομάτως από τη συνέχεια της σειράς με τη Χάποελ Χολόν για το Basketball Champions League, καθώς η ιταλική ομάδα κατέβηκε με πέντε παίκτες στο Game 1 με τους Ισραηλινούς και η αναμέτρηση διεκόπη στο πρώτο δεκάλεπτο.
