Νέο ματς-παρωδία της Τράπανι: Το παιχνίδι με την Τρέντο έληξε μετά από 4'11'' όταν έμεινε με έναν παίκτη στο παρκέ, βίντεο
Νέο ματς-παρωδία της Τράπανι: Το παιχνίδι με την Τρέντο έληξε μετά από 4'11'' όταν έμεινε με έναν παίκτη στο παρκέ, βίντεο

Οι  παίκτες της Τράπανι άρχισαν να κάνουν φάουλ σκόπιμα προκειμένου να αποβληθούν και το παιχνίδι έληξε πρόωρα

Μετά τη νύχτα ντροπής στα Play-In του BCL κόντρα στη Χάποελ Χολόν, όπου το ματς έληξε στο 7ο λεπτό με το σκορ στο 38-5, καθώς η Τράπανι κατέβηκε με πέντε παίκτες και έκανε σκοπίμως φάουλ για να αποβληθεί κάποιος και να τελειώσει πρόωρα το παιχνίδι, υπήρξε νέο φιάσκο.

Αυτή τη φορά το ματς της Τράπανι με την Τρέντο για τη Serie A έληξε μετά από μόλις 4’11”.

Η γηπεδούχος ομάδα παρατάχθηκε με τον Ροσάτο (που φορούσε φόρμες), τον Πουλιάτι, τον Σανόγκο και τέσσερις παίκτες από την ομάδα νέων, δηλαδή τους Τζιακαλόνε, Μαρτινέλι, Πάτι και Αλμπίρτι, αφού ο Νότε είναι τραυματίας και ο Καπελέτι τιμωρημένος.


Το ματς ξεκίνησε κανονικά και μετά από λίγο οι Σανόγκο – Πουλιάτι έφυγαν για τα αποδυτήρια.

Ο Ροσάτο τους ακολούθησε και οι τέσσερις εναπομείναντες αθλητές άρχισαν πάλι να κάνουν συνεχόμενα φάουλ, προκειμένου να αποβληθούν.

Τελικά, η Τράπανι έμεινε με μόνο έναν παίκτη στο παρκέ και το ματς έληξε στο 4’11”, με το σκορ στο 11-26 υπέρ της Τρέντο.

