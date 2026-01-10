Νέο ματς-παρωδία της Τράπανι: Το παιχνίδι με την Τρέντο έληξε μετά από 4'11'' όταν έμεινε με έναν παίκτη στο παρκέ, βίντεο
Οι παίκτες της Τράπανι άρχισαν να κάνουν φάουλ σκόπιμα προκειμένου να αποβληθούν και το παιχνίδι έληξε πρόωρα
Μετά τη νύχτα ντροπής στα Play-In του BCL κόντρα στη Χάποελ Χολόν, όπου το ματς έληξε στο 7ο λεπτό με το σκορ στο 38-5, καθώς η Τράπανι κατέβηκε με πέντε παίκτες και έκανε σκοπίμως φάουλ για να αποβληθεί κάποιος και να τελειώσει πρόωρα το παιχνίδι, υπήρξε νέο φιάσκο.
Αυτή τη φορά το ματς της Τράπανι με την Τρέντο για τη Serie A έληξε μετά από μόλις 4’11”.
Η γηπεδούχος ομάδα παρατάχθηκε με τον Ροσάτο (που φορούσε φόρμες), τον Πουλιάτι, τον Σανόγκο και τέσσερις παίκτες από την ομάδα νέων, δηλαδή τους Τζιακαλόνε, Μαρτινέλι, Πάτι και Αλμπίρτι, αφού ο Νότε είναι τραυματίας και ο Καπελέτι τιμωρημένος.
Το ματς ξεκίνησε κανονικά και μετά από λίγο οι Σανόγκο – Πουλιάτι έφυγαν για τα αποδυτήρια.
Ο Ροσάτο τους ακολούθησε και οι τέσσερις εναπομείναντες αθλητές άρχισαν πάλι να κάνουν συνεχόμενα φάουλ, προκειμένου να αποβληθούν.
Τελικά, η Τράπανι έμεινε με μόνο έναν παίκτη στο παρκέ και το ματς έληξε στο 4’11”, με το σκορ στο 11-26 υπέρ της Τρέντο.
Trapani Shark, Sanogo e Pugliatti lasciano il campo dopo pochi secondi, mentre iniziano i falli sistematici in fase difensiva. pic.twitter.com/6zVz05yRsp— Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026
Finisce la farsa del turno di LBA: la Trapani Shark rimane in campo con un solo giocatore, vince l'Aquila Trento. pic.twitter.com/QY9AZty80d— Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026
