Νύχτα ντροπής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Η Τράπανι κατέβηκε με 5 παίκτες κόντρα στη Χολόν και το παιχνίδι τελείωσε στο 7', δείτε βίντεο

Παρατάχθηκε με τρεις ενήλικες, με έναν 17χρονο που έκανε ντεμπούτο και με έναν 19χρονο που έκανε επίσης ντεμπούτο.

Οι δύο τελευταίοι είχαν μάλιστα ταινία στις φανέλες τους, για να κρύψουν τα ονόματα των παικτών που τις φορούσαν μέχρι πρόσφατα.

Trapani Shark entered the FIBA BCL play-in against Hapoel Holon with only a five-player roster and could not last beyond the first quarter 😳



What happened?: https://t.co/pwfCniMOEk pic.twitter.com/Y1euDcT5fu — BasketNews (@BasketNews_com) January 6, 2026

Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026