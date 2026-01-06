Νύχτα ντροπής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Η Τράπανι κατέβηκε με 5 παίκτες κόντρα στη Χολόν και το παιχνίδι τελείωσε στο 7', δείτε βίντεο
Τράπανι Χάποελ Χολόν Basket Champios League

Νύχτα ντροπής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Η Τράπανι κατέβηκε με 5 παίκτες κόντρα στη Χολόν και το παιχνίδι τελείωσε στο 7', δείτε βίντεο

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Χάποελ Χολόν και την Τράπανι για το Basketball Champions League, με τους Ιταλούς να μένουν με μόλις έναν παίκτη στο παρκέ

Νύχτα ντροπής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Η Τράπανι κατέβηκε με 5 παίκτες κόντρα στη Χολόν και το παιχνίδι τελείωσε στο 7', δείτε βίντεο
Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τράπανι «ανάγκασαν» τον ιταλικό σύλλογο να ταξιδέψει στη Βουλγαρία με μόλις 5 παίκτες διαθέσιμους και με υπηρεσιακό προπονητή, για το πρώτο παιχνίδι των play-in του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Χάποελ Χολόν.

Παρά την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, καθώς πολλοί παίκτες έχουν αποχωρήσει από τον σύλλογο, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι των δύο ομάδων.

Κάπως έτσι, ο σύλλογος της Σικελίας αγωνίστηκε με 5 παίκτες. Παρατάχθηκε με τρεις ενήλικες, με έναν 17χρονο που έκανε ντεμπούτο και με έναν 19χρονο που έκανε επίσης ντεμπούτο.

Οι δύο τελευταίοι είχαν μάλιστα ταινία στις φανέλες τους, για να κρύψουν τα ονόματα των παικτών που τις φορούσαν μέχρι πρόσφατα.


Τελικά, τρία λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου και με τη Χάποελ Χολόν να προηγείται με σκορ 38-5, η Τράπανι έμεινε με μόλις έναν παίκτη ενεργό, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να σφυρίξουν τη λήξη της αναμέτρησης για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-in της διοργάνωσης. 

Μετά από απόφαση του υπηρεσιακού κόουτς, οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν από το γήπεδο με... πρόβλημα τραυματισμού, με την Τράπανι να παίζει κάποια στιγμή με δύο παίκτες έναντι 5.

Λίγο μετά, ο Λουίτζι Πάτι αποβλήθηκε με 5 φάουλ, με αποτέλεσμα να μείνει στο παρκέ μονάχα ο Μαρτινέλι και τους διαιτητές να διακόπτουν το ματς!

Να σημειωθεί πως πλέον η Τραπάνι κινδυνεύει με βαρύ χρηματικό πρόστιμο...

