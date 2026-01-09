Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ο Ροσενιόρ ζήτησε τον Καρέτσα και η Τσέλσι φουλάρει για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Άγγλους
Οι Άγγλοι αναφέρουν τον Έλληνα επιθετικό ως «νέο Μέσι»
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ένα παιδί-θαύμα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και σχεδόν όλη η Ευρώπη έχει στρωθεί στα πόδια του προκειμένου να τον κάνει δικό της, με τις προτάσεις να ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ.
Ήδη στην Αγγλία αναφέρουν ότι έχει στηθεί λονδρέζικος εμφύλιος για την περίπτωση του ανάμεσα σε Τσέλσι και Άρσεναλ και σύμφωνα με το «talkSport», οι «μπλε» φουλάρουν για να κάνουν δικό τους τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.
Ο λόγος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος έχει ιδιαίτερη εκτίμηση στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και έχει ζητήσει την απόκτησή του από την διοίκηση της Τσέλσι, η οποία φουλάρει για να τον αποκτήσει.
Το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει τον Καρέτσα ως τον «νέο Μέσι», τονίζει ότι το ποσό αναμένεται να φτάσει τις 38 εκατ. λίρες αλλά και να τις ξεπεράσει.
