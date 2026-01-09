Ο Ροσενιόρ ζήτησε τον Καρέτσα και η Τσέλσι φουλάρει για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Άγγλους
SPORTS
Τσέλσι Κωνσταντίνος Καρέτσας

Ο Ροσενιόρ ζήτησε τον Καρέτσα και η Τσέλσι φουλάρει για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Άγγλους

Οι Άγγλοι αναφέρουν τον Έλληνα επιθετικό ως «νέο Μέσι»

Ο Ροσενιόρ ζήτησε τον Καρέτσα και η Τσέλσι φουλάρει για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Άγγλους
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ένα παιδί-θαύμα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και σχεδόν όλη η Ευρώπη έχει στρωθεί στα πόδια του προκειμένου να τον κάνει δικό της, με τις προτάσεις να ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ.

Ήδη στην Αγγλία αναφέρουν ότι έχει στηθεί λονδρέζικος εμφύλιος για την περίπτωση του ανάμεσα σε Τσέλσι και Άρσεναλ και σύμφωνα με το «talkSport», οι «μπλε» φουλάρουν για να κάνουν δικό τους τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο λόγος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος έχει ιδιαίτερη εκτίμηση στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και έχει ζητήσει την απόκτησή του από την διοίκηση της Τσέλσι, η οποία φουλάρει για να τον αποκτήσει.

Το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει τον Καρέτσα ως τον «νέο Μέσι», τονίζει ότι το ποσό αναμένεται να φτάσει τις 38 εκατ. λίρες αλλά και να τις ξεπεράσει.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης