Ντουμπάι BC - Φενερμπαχτσέ 92-81: Με ολοκληρωτική εμφάνιση κέρδισε για δεύτερη φορά την πρωταθλήτρια Ευρώπης, δείτε βίντεο

Εξαιρετικός για μία ακόμα φορά για την ομάδα του Γκόλεματς ήταν ο Ράιτ με 22 πόντους, ενώ αποκάλυψη ήταν ο Καμένιας με 20 - Για τους ηττημένους πάλευε μόνος του ο Μπόλντγουιν