Ντουμπάι BC - Φενερμπαχτσέ 92-81: Με ολοκληρωτική εμφάνιση κέρδισε για δεύτερη φορά την πρωταθλήτρια Ευρώπης, δείτε βίντεο
Εξαιρετικός για μία ακόμα φορά για την ομάδα του Γκόλεματς ήταν ο Ράιτ με 22 πόντους, ενώ αποκάλυψη ήταν ο Καμένιας με 20 - Για τους ηττημένους πάλευε μόνος του ο Μπόλντγουιν
Έκπληξη είχαμε στην Coca Cola Arena, με την Ντουμπάι BC να είναι ανώτερη της Φενερμπαχτσέ και να επικρατεί με 92-81.
Από τα μέσα το πρώτου δεκαλέπτου η Ντουμπάι είχε τον έλεγχο και δεν απώλεσε ποτέ το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη που την ανεβάζει στο 10-11 στην βαθμολογία της Euroleague.
Στο 13-7 η Φενέρ, που μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα».
Ο Ράιτ με 22 πόντους και ο Καμένιας με 20 ξεχώρισαν για την Ντουμπάι, την ώρα που οι 21 πόντοι του Μπόλντγουιν δεν ήταν αρκετοί για την Φενέρμπαχτσε.
Μία στατιστική κατηγορία εξηγεί τα πάντα για την αναμέτρηση.
Οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ) ήταν 21-2.
Οι επιθέσεις που ανανεώθηκαν ήταν 14-3. Η Ντουμπάι BC είχε πάρει και το ματς του α’ γύρου στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 93-69.
Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Μπέικον 15 (2/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αβράμοβιτς 1, Αμπάς 2, Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3 (1), Άντερσον 11 (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Σανλί 2, Καμπενγκέλε 14 (4/5 δίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 22 (9/11 δίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πετρούσεβ 2, Καμένιας 20 (6/10 δίποντα, 8/8 βολές, 15 ριμπάουντ)
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντγουιν 21 (6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μέλι, Χόρτον-Τάκερ 15 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3, Μπόστον 8 (2/7 τρίποντα), Γιάντουνεν 13 (4/5 τρίποντα), Χολ 9 91), Σίλβα 1, Κόλσον 2, Μπιρτς 7 (3/4 δίποντα, 1/2 βολές)
We interrupt your scrolling to bring you...— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2026
Some serious Justin Anderson HANGTIME 🤯#MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket pic.twitter.com/p9lFBFBDrL
Μία στατιστική κατηγορία εξηγεί τα πάντα για την αναμέτρηση.
Οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ) ήταν 21-2.
Οι επιθέσεις που ανανεώθηκαν ήταν 14-3. Η Ντουμπάι BC είχε πάρει και το ματς του α’ γύρου στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 93-69.
Kabengele that is TOUGH vs THT 👀#MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket pic.twitter.com/p22a9aoXHd— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2026
