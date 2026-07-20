Ο μικρός αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία, δείτε βίντεο

Οι εορτασμοί μετατράπηκαν γρήγορα σε παιδική χαρά για τον τρίχρονο αδερφό του αστέρα της Μπαρτσελόνα - Φόρεσε καπέλο αστυνομικού και έπαιζε ασταμάτητα

Κέιν.



Αφού ο 19χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου βοήθησε την εθνική ομάδα ανδρών της Ισπανίας να κερδίσει την Αργεντινή την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο μικρός αδελφός του, ο Κέιν, φάνηκε να τρέχει κατευθείαν στην αγκαλιά του και να φωνάζει από χαρά για τη νίκη.Το βίντεο με αυτή τη συγκινητική στιγμή μεταξύ των δύο αδελφών, που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα το FOX Sports, έδειχνε τον Κέιν, ο οποίος φορούσε μια κόκκινη φανέλα της Ισπανίας και κρατούσε σφιχτά ένα κομμάτι από το δίχτυ της εστίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως ενθύμιο, να τρέχει προς τον μεγαλύτερο αδελφό του και να χειροκροτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Νιου Τζέρσεϊ.



Οι εορτασμοί μετατράπηκαν γρήγορα σε παιδική χαρά για τον μικρό που περιπλανιόταν ελεύθερα στο γήπεδο, που έμοιαζε αποφασισμένος να απολαύσει κάθε στιγμή. Σε κάποιο σημείο έτρεξε προς το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανυπόμονος να γίνει μέρος της ιστορικής σκηνής που ξεδιπλωνόταν γύρω του. Αργότερα ένωσε τις δυνάμεις του με τα παιδιά των Ισπανών παικτών, καθώς κυνηγούσαν το ένα το άλλο στο γήπεδο, ενώ οι γονείς τους γιόρταζαν μαζί με τους συμπαίκτες και τους οπαδούς. Κλείσιμο



Ο Κέιν παρατηρήθηκε επανειλημμένα να ντριμπλάρει, να κλωτσάει και να κυνηγάει μια μπάλα γύρω από το γήπεδο, ενώ φωτογράφοι και τηλεοπτικές κάμερες παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση. Ανάμεσα στα παιχνιδιάρικα χτυπήματα, σταμάτησε για να θαυμάσει το γιγαντιαίο φουσκωτό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν συνεχίσει την περιπέτειά του στο γήπεδο.

Λαμίν Γιαμάλ έχει εκατομμύρια θαυμαστές στον κόσμο, ωστόσο χωρίς αμφιβολία ο πιο ένθερμος εξ αυτών είναι ο τριών ετών αδερφός του,Αφού ο 19χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου βοήθησε την εθνική ομάδα ανδρών της Ισπανίας να κερδίσει την Αργεντινή την, ο μικρός αδελφός του, ο Κέιν, φάνηκε να τρέχει κατευθείαν στην αγκαλιά του και να φωνάζει από χαρά για τη νίκη.Το βίντεο με αυτή τη συγκινητική στιγμή μεταξύ των δύο αδελφών, που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα το FOX Sports, έδειχνε τον Κέιν, ο οποίος φορούσε μια κόκκινη φανέλα της Ισπανίας και κρατούσε σφιχτά ένα κομμάτι από το δίχτυ της εστίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως ενθύμιο, να τρέχει προς τον μεγαλύτερο αδελφό του και να χειροκροτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Νιου Τζέρσεϊ.Οι εορτασμοί μετατράπηκαν γρήγορα σε παιδική χαρά για τον μικρό που περιπλανιόταν ελεύθερα στο γήπεδο, που έμοιαζε αποφασισμένος να απολαύσει κάθε στιγμή. Σε κάποιο σημείο έτρεξε προς το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανυπόμονος να γίνει μέρος της ιστορικής σκηνής που ξεδιπλωνόταν γύρω του. Αργότερα ένωσε τις δυνάμεις του με τα παιδιά των Ισπανών παικτών, καθώς κυνηγούσαν το ένα το άλλο στο γήπεδο, ενώ οι γονείς τους γιόρταζαν μαζί με τους συμπαίκτες και τους οπαδούς.Ο Κέιν παρατηρήθηκε επανειλημμένα να ντριμπλάρει, να κλωτσάει και να κυνηγάει μια μπάλα γύρω από το γήπεδο, ενώ φωτογράφοι και τηλεοπτικές κάμερες παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση. Ανάμεσα στα παιχνιδιάρικα χτυπήματα, σταμάτησε για να θαυμάσει το γιγαντιαίο φουσκωτό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν συνεχίσει την περιπέτειά του στο γήπεδο.



Η περιέργειά του δεν περιοριζόταν μόνο στο ποδόσφαιρο. Ο μικρός δοκίμασε ένα καπέλο μπέιζμπολ κατά τη διάρκεια των εορτασμών, πριν το ανταλλάξει αργότερα με ένα καπέλο αστυνομικού, προκαλώντας χαμόγελα τόσο στους παίκτες και τους αξιωματούχους όσο και στους φωτογράφους.



Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο Γιαμάλ δεν φαινόταν ποτέ πολύ μακριά. Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα σταματούσε επανειλημμένα για να αγκαλιάσει τον μικρότερο αδελφό του, να τον κουβαλήσει κατά μήκος του γηπέδου και να μοιραστεί τη στιγμή με άλλα μέλη της οικογένειας, δημιουργώντας σκηνές που έρχονταν σε έντονη αντίθεση με την ένταση του τελικού που είχε τελειώσει μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα.



Ο Κέιν είναι ένα από τα δύο ετεροθαλή αδέλφια Λαμίν Γιαμάλ. Η μητέρα του, Σέιλα Εμπάνα είχε προηγουμένως σχέση με τον πατέρα του ποδοσφαιριστή, Μουνίρ Νασράουι, αλλά χώρισαν το 2007, όταν ο Γιαμάλ ήταν ακόμα μικρό παιδί. Η Εμπάνα ξαναπαντρεύτηκε αργότερα και γέννησε τον Κέιν τον Σεπτέμβριο του 2022.



Ο τρυφερός δεσμός του Γιαμάλ με τον μικρότερο αδελφό του αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία των αγώνων του από τότε που ο ποδοσφαιριστής έκανε το ντεμπούτο του με τη Μπαρτσελόνα το 2023. Ο Κέιν έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της Ισπανίας προς τον τελικό του Μουντιάλ.