Βρετανία: Ξεκινά η εποχή του Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός, ποιες είναι οι προτεραιότητές του
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Άντι Μπέρναμ

Βρετανία: Ξεκινά η εποχή του Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός, ποιες είναι οι προτεραιότητές του

Τις επόμενες ώρες, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10 και να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο

Βρετανία: Ξεκινά η εποχή του Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός, ποιες είναι οι προτεραιότητές του
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αντι Μπέρναμ γίνεται σήμερα, Δευτέρα 20/7/2026, ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία.

Τις επόμενες ώρες, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10 και να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, ο μονάρχης θα δεχθεί τον Μπέρναμ για να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Βρετανία: Ξεκινά η εποχή του Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός, ποιες είναι οι προτεραιότητές του
Βρετανία: Ξεκινά η εποχή του Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός, ποιες είναι οι προτεραιότητές του


Αμέσως μετά, αναμένεται να ξεκινήσει το ράλι των υποχρεώσεων για τον 56χρονο «Βασιλιά του Βορρά», προσωνύμιο το οποίο απέκτησε ως δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Αφού ανακοινώσει το υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μακρά λίστα προβλημάτων, από την υποτονική οικονομική ανάπτυξη έως τη σχέση με τις ΗΠΑ.

Τι υπόσχεται; Να «αναδιαμορφώσει» τη χώρα, ώστε η πολιτική να επικεντρωθεί περισσότερο στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η κρίση του κόστους ζωής και οι ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες.

Photo Credits: Reuters
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης