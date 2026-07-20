Βρετανία: Ξεκινά η εποχή του Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός, ποιες είναι οι προτεραιότητές του
Βρετανία: Ξεκινά η εποχή του Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός, ποιες είναι οι προτεραιότητές του
Τις επόμενες ώρες, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10 και να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο
Ο Αντι Μπέρναμ γίνεται σήμερα, Δευτέρα 20/7/2026, ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία.
Τις επόμενες ώρες, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10 και να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, ο μονάρχης θα δεχθεί τον Μπέρναμ για να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Αμέσως μετά, αναμένεται να ξεκινήσει το ράλι των υποχρεώσεων για τον 56χρονο «Βασιλιά του Βορρά», προσωνύμιο το οποίο απέκτησε ως δήμαρχος του Μάντσεστερ.
Αφού ανακοινώσει το υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μακρά λίστα προβλημάτων, από την υποτονική οικονομική ανάπτυξη έως τη σχέση με τις ΗΠΑ.
Τι υπόσχεται; Να «αναδιαμορφώσει» τη χώρα, ώστε η πολιτική να επικεντρωθεί περισσότερο στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η κρίση του κόστους ζωής και οι ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες.
Photo Credits: Reuters
Τις επόμενες ώρες, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10 και να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, ο μονάρχης θα δεχθεί τον Μπέρναμ για να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Αμέσως μετά, αναμένεται να ξεκινήσει το ράλι των υποχρεώσεων για τον 56χρονο «Βασιλιά του Βορρά», προσωνύμιο το οποίο απέκτησε ως δήμαρχος του Μάντσεστερ.
Αφού ανακοινώσει το υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μακρά λίστα προβλημάτων, από την υποτονική οικονομική ανάπτυξη έως τη σχέση με τις ΗΠΑ.
Τι υπόσχεται; Να «αναδιαμορφώσει» τη χώρα, ώστε η πολιτική να επικεντρωθεί περισσότερο στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η κρίση του κόστους ζωής και οι ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες.
Photo Credits: Reuters
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