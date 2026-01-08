Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ, έχασε έδαφος η Νάπολι, δείτε γκολ

Φουλάρει για Ευρώπη ηπου νίκησε με 2-0 στην έδρα της, την οποία προσπέρασε κι ανέβηκε στην 7η θέση της Serie A. Στο 37΄ο Κρστόβιτς άνοιξε το σκορ για τους Μπεργκαμάσκι, με τον ίδιο παίκτη να κλειδώνει το τρίποντο στο 60΄διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.Πίζα-Κόμο 0-3 (68' Περόνε, 76',90'+6 πέν. Δουβίκας)Λέτσε-Ρόμα 0-2 (14' Φέργκιουσον, 71' Ντόβμπικ)Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3 (16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)Μπολόνια-Αταλάντα 0-2 (37',60' Κρστοβιτς)Νάπολι-Βερόνα 2-2 (54' ΜακΤόμινεϊ, 82' Ντι Λορέντσο - 16' Φρέσε, 37' πέν. Όρμπαν)Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2 (52' Κατάλντι, 90'+5πέν. Πέδρο - 56' Γκόσενς, 89'πέν. Γκούντμουντσον)Πάρμα-Ίντερ 0-2 (42' Ντι Μάρκο, 90'+4 Μπονί)Τορίνο-Ουντινέζε 1-2 (87' Κασαντέι - 50' Ζανιόλο, 82' Εκέλενκαμπ)Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1Μίλαν-Τζένοα 8/1Ίντερ 42Μίλαν 38 -17αγ.Νάπολι 38Ρόμα 36 -19αγ.Γιουβέντους 36 -19αγ.Κόμο 33 -19αγ.Αταλάντα 28Μπολόνια 26 -17αγ.Λάτσιο 25 -19αγ.Ουντινέζε 25 -19αγ.Σασουόλο 23Τορίνο 23 -19αγ.Κρεμονέζε 21Πάρμα 18Κάλιαρι 18Λέτσε 17Τζένοα 15Βερόνα 13Φιορεντίνα 13 -19αγ.Πίζα 12 -19αγ.