Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ, έχασε έδαφος η Νάπολι, δείτε γκολ
Οι «νερατζούρι» νίκησαν με 2-0 στην έδρα της Πάρμα και ξέφυγαν στο -4 από τη συμπολίτισσα Μίλαν - Έσωσε το βαθμό αλλά όχι και τη γκέλα η Νάπολι, 2-2 με την Βερονα
Πρωταθλήτρια χειμώνα αναδείχθηκε η Ίντερ. Στην αυλαία του Α' γύρου της Serie A οι «νερατζούρι» πέρασαν από το «Ενιο Ταρντίνι» με 2-0 επί της Πάρμα κι ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η Μίλαν κόντρα στη Τζένοα, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου δεν πρόκειται να πέσει από το ρετιρέ, ούτε πρόκειται να ισοβαθμίσει με κάποια άλλη.
ΝτιΜάρκο και Μπονί ήταν οι σκόρερ για το συγκρότημα του Μιλάνου.
Η Νάπολι κατάφερε να γλιτώσει τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Βερόνα ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, όμως με το τελικό 2-2 έχασε έδαφος στην κούρσα για την κορυφή. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την έκπληξη στη Νάπολη και προηγήθηκαν με δυο γκολ διαφορά, όταν αρχικά ο Φρέσε άνοιξε το σκορ στο 16΄και έντεκα λεπτά αργότερα ο Ορμπάν με πέναλτι ανέβασε τον δείκτη στο 2-0. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στο β΄μέρος κι αρχικά μείωσαν στο σκορ με γκολ του ΜακΤόμινεϊ στο 54΄. Στο 82΄ο Ντι Λορέντσο βρήκε δίχτυα για το 2-2, με τη Νάπολι να πιέζει για την ανατροπή, αλλά δίχως αποτέλεσμα.
Μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού έφτασε η Φιορεντίνα, ωστόσο, με το πέναλτι του Πέδρο στο 90'+5 «γράφτηκε» το τελικό 2-2 με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Οι «βιόλα», που είχαν προηγηθεί με το πέναλτι του Γκούντμουντσον, έμειναν μεν αήττητοι, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Με «διπλό»... δραπέτευσε η Ουντινέζε από την έδρα της Τορίνο (2-1). Τα γκολ των Ζανιόλο (50΄) και Εκελενκάμπ (82΄) αποτέλεσαν τα γκολ της νίκης, με τους γηπεδούχους απλώς να μειώνουν στο τελικό 2-1 με σκόρερ τον Κασαντέι στο 87΄.
Φουλάρει για Ευρώπη η Αταλάντα που νίκησε με 2-0 στην έδρα της Μπολόνια, την οποία προσπέρασε κι ανέβηκε στην 7η θέση της Serie A. Στο 37΄ο Κρστόβιτς άνοιξε το σκορ για τους Μπεργκαμάσκι, με τον ίδιο παίκτη να κλειδώνει το τρίποντο στο 60΄διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A:
Πίζα-Κόμο 0-3 (68' Περόνε, 76',90'+6 πέν. Δουβίκας)
Λέτσε-Ρόμα 0-2 (14' Φέργκιουσον, 71' Ντόβμπικ)
Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3 (16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)
Μπολόνια-Αταλάντα 0-2 (37',60' Κρστοβιτς)
Νάπολι-Βερόνα 2-2 (54' ΜακΤόμινεϊ, 82' Ντι Λορέντσο - 16' Φρέσε, 37' πέν. Όρμπαν)
Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2 (52' Κατάλντι, 90'+5πέν. Πέδρο - 56' Γκόσενς, 89'πέν. Γκούντμουντσον)
Πάρμα-Ίντερ 0-2 (42' Ντι Μάρκο, 90'+4 Μπονί)
Τορίνο-Ουντινέζε 1-2 (87' Κασαντέι - 50' Ζανιόλο, 82' Εκέλενκαμπ)
Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1
Μίλαν-Τζένοα 8/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)
Ίντερ 42
Μίλαν 38 -17αγ.
Νάπολι 38
Ρόμα 36 -19αγ.
Γιουβέντους 36 -19αγ.
Κόμο 33 -19αγ.
Αταλάντα 28
Μπολόνια 26 -17αγ.
Λάτσιο 25 -19αγ.
Ουντινέζε 25 -19αγ.
Σασουόλο 23
Τορίνο 23 -19αγ.
Κρεμονέζε 21
Πάρμα 18
Κάλιαρι 18
Λέτσε 17
Τζένοα 15
Βερόνα 13
Φιορεντίνα 13 -19αγ.
Πίζα 12 -19αγ.
