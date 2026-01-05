Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Κοκκινάκης μετά την επιστροφή του: «Έχω τον αχίλλειο τένοντα ενός νεκρού στο χέρι μου»
Η σοκαριστική αποκάλυψη του Ελληνοαυστραλού τενίστα μετά την επιστροφή στα γήπεδα του Μπρίσμπεϊν δίπλα στον Νικ Κύργιο
Έπειτα από μήνες τραυματισμών, πόνου, χειρουργείων και αβεβαιότητας, ο Θανάσης Κοκκινάκης επέστρεψε στα κορτ και συνδύασε την επιστροφή του με νίκη. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας αγωνίστηκε στο διπλό του τουρνουά του Μπρίσμπεϊν, στο πλευρό του Νικ Κύργιου, με το δίδυμο να επικρατεί των Έμπντεν/Ραμ.
Περισσότερο από το αποτέλεσμα, ωστόσο, το μεγάλο κέρδος για τον Κοκκινάκη ήταν το ίδιο το γεγονός ότι μπόρεσε να ξαναπαίξει, μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Μια επέμβαση «υψηλού ρίσκου»
Μετά τη νίκη τους επί των Έμπντεν και Ραμ στο τουρνουά του Μπρίσμπεϊν, ο 29χρονος τενίστας ξέσπασε σε δάκρυα, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες της περιπέτειάς του. Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Κοκκινάκης υποβλήθηκε σε μια επαναστατική επέμβαση για να διορθώσει ένα χρόνιο πρόβλημα στον θωρακικό μυ, το οποίο τον βασάνιζε για πέντε χρόνια.
«Κυριολεκτικά μου έκοψαν τον μισό θωρακικό μυ. Πολλοί χειρουργοί αρνήθηκαν να με χειρουργήσουν, λέγοντας ότι είναι πολύ επικίνδυνο και δεν έχει ξαναγίνει σε τενίστα», δήλωσε.
Για να καταφέρουν να συνδέσουν ξανά τον μυ με τον ώμο του, οι γιατροί χρησιμοποίησαν μόσχευμα Αχίλλειου τένοντα από νεκρό δότη. «Σήμερα έχω τον Αχίλλειο τένοντα ενός θανόντος στο μπράτσο μου για να κρατάει τον μυ στη θέση του», εξήγησε.
Ο Κοκκινάκης παραδέχθηκε πως έφτασε ένα βήμα πριν την οριστική απόσυρση από το τένις.
«Δεν ήθελα να συνεχίσω αυτόν τον κύκλο. Να παίζω ένα ματς, να παίρνω μια μεγάλη νίκη και μετά το χέρι μου να διαλύεται και να μην μπορώ να παίξω στον επόμενο γύρο. Είπα στον εαυτό μου: "Ή κάνω την επέμβαση και ρισκάρω τα πάντα, ή σταματάω εδώ"».
Η επανένωση με τον Νικ Κύργιο (ο οποίος επίσης επέστρεψε από πολυετή απουσία λόγω τραυματισμών) ήταν το ιδανικό σενάριο. Οι δύο φίλοι επικράτησαν με 5-7, 6-4, 10-8, αποδεικνύοντας ότι η χημεία τους παραμένει ζωντανή.
Ο Κοκκινάκης αναμένεται να κάνει την επιστροφή του στο μονό την επόμενη εβδομάδα στο τουρνουά της Αδελαΐδας, ενώ ο Κύργιος θα αγωνιστεί την Τρίτη κόντρα στον Αλεξάντερ Κοβάτσεβιτς.
