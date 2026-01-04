Φενέρμπαχτσε: Επίσημη η επιστροφή του Ντε Κολό
SPORTS
Νάντο Ντε Κολό Φενερμπαχτσέ

Φενέρμπαχτσε: Επίσημη η επιστροφή του Ντε Κολό

Ο 38χρονος Γάλλος γκαρντ άφησε τη Γαλλία και γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη για να τεθεί στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τη Φενέρ να συνεχίζει την ενίσχυσή της μετά και την προσθήκη του Κρις Σίλβα

Φενέρμπαχτσε: Επίσημη η επιστροφή του Ντε Κολό
Ο Νάντο Ντε Κολο αποτελεί και επίσημα παίκτη της Φενέρμπαχτσε, επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από τρία χρόνια

Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ αποτελεί και πάλι μέλος της Φενέρμπαχτσε όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της τουρκικής ομάδας.

Μετά από μια τριετία στη Λιόν και στη Βιλερμπάν, ο 38χρονος παίκτης μετακόμισε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Νάντο Ντε Κολό έχει αγωνιστεί σε 340 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 93% στις βολές.

Έτσι μετά την απόκτηση του Κρις Σίλβα ο οποίος είδε τη νέα του ομάδα να κερδίζει την Μπεσίκτας στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος εκτός έδρας, η Φενέρ προχώρησε σε μια ακόμα κίνηση ενίσχυσης ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης