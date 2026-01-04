Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Φενέρμπαχτσε: Επίσημη η επιστροφή του Ντε Κολό
Φενέρμπαχτσε: Επίσημη η επιστροφή του Ντε Κολό
Ο 38χρονος Γάλλος γκαρντ άφησε τη Γαλλία και γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη για να τεθεί στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τη Φενέρ να συνεχίζει την ενίσχυσή της μετά και την προσθήκη του Κρις Σίλβα
Ο Νάντο Ντε Κολο αποτελεί και επίσημα παίκτη της Φενέρμπαχτσε, επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από τρία χρόνια
Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ αποτελεί και πάλι μέλος της Φενέρμπαχτσε όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της τουρκικής ομάδας.
Μετά από μια τριετία στη Λιόν και στη Βιλερμπάν, ο 38χρονος παίκτης μετακόμισε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ο Νάντο Ντε Κολό έχει αγωνιστεί σε 340 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 93% στις βολές.
Έτσι μετά την απόκτηση του Κρις Σίλβα ο οποίος είδε τη νέα του ομάδα να κερδίζει την Μπεσίκτας στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος εκτός έδρας, η Φενέρ προχώρησε σε μια ακόμα κίνηση ενίσχυσης ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ αποτελεί και πάλι μέλος της Φενέρμπαχτσε όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της τουρκικής ομάδας.
Μετά από μια τριετία στη Λιόν και στη Βιλερμπάν, ο 38χρονος παίκτης μετακόμισε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ο Νάντο Ντε Κολό έχει αγωνιστεί σε 340 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 93% στις βολές.
Έτσι μετά την απόκτηση του Κρις Σίλβα ο οποίος είδε τη νέα του ομάδα να κερδίζει την Μπεσίκτας στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος εκτός έδρας, η Φενέρ προχώρησε σε μια ακόμα κίνηση ενίσχυσης ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.
Pardon, bu saatte başka bir iletişim planımız vardı 😏— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 4, 2026
Nando De Colo yeniden Fenerbahçe Beko’da! 💛💙✍️ pic.twitter.com/xFHZLJUAj2
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα