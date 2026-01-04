Παυλίδης: Ξανά πρωτοσέλιδο στην «A Bola» μετά το χατ-τρικ κόντρα στην Εστορίλ

«Γίνεται κατανοητός ο Αετός», έγραψαν στην επικεφαλίδα τους οι Πορτογάλοι, υπονοώντας ότι ο ίδιος έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το στίγμα του και να γίνεται ένας υπερ-πολύτιμος παίκτης για την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο