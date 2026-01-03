Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ποδαρικό στο 2026 με φοβερό γκολ και χατ τρικ από τον Βαγγέλη Παυλίδη, βίντεο
Ο Έλληνας στράικερ σκόραρε τρεις φορές στο Μπενφίκα - Εστορίλ για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας
Με γκολ ολοκλήρωσε το 2025 με χατ τρικ ξεκίνησε το 2026 ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Ο Έλληνας διεθνής στράικερ της Μπενφίκα που έκλεισε το 2025 με 43 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις βρήκε δίχτυα στο πρώτο ματς του 2026 κόντρα στην Εστορίλ για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ για την Μπενφίκα με πέναλτι στο 34' αλλά το καλύτερο το φύλαγε για τις καθυστερήσεις του 1ου μέρους.
Στο 45+1' πέρασε την άμυνα της Εστορίλ βγήκε από πλάγια θέση «έσκαψε» την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα για το 2-0!
Η Εστορίλ μείωσε στις καθυστερήσεις του α' μέρους με τον Καρβάλιο. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, αλλά στο 80' ο διεθνής Ελληνας φορ διαμόρφωσε με ιδανικό τελείωμα το 3-1 για την Μπενφίκα. Στο 87' αποχώρησε από το ματς και αποθεώθηκε!
